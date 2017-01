Markdorf Pater Anselm Grün gibt den guten Rat vom Teich Betesda

Pater Anselm Grün hat unter dem Titel "Versäume dein Leben nicht!" im übervollen Haus im Weinberg gesprochen.

Dann und wann greint ein Säugling – leis vor sich hin. Sonst ist es still im Publikum. Erstaunlich still sogar, dafür, dass rund 450 Menschen im Saal sitzen. So hatte Pfarrer Tibor Nagy vor dem Vortrag geschätzt, als er noch das Hereintragen von Bänken organisieren musste. Die Stühle des Hauses im Weinberg, wie das Gemeindehaus der evangelischen Gemeinde in Markdorf heißt, die Stühle waren längst alle aufgestellt.

Sie hatten nicht gereicht. Zu groß war der Andrang. Sehr viel mehr Markdorfer als erwartet, wollten hören, was ihnen der Benediktiner-Pater Anselm Grün aus Münsterschwarzach zu sagen hatte. Sein Thema: "Versäume dein Leben nicht!" Doch steht zu vermuten, dass er auch mit jedem anderen Inhalt genauso viele Zuhörer angelockt hätte, ist der promovierte Theologe und studierte Betriebswirt zudem einer großen Öffentlichkeit bekannt für seine inspirierenden Vorträge. "Willst Du gesund werden?", zitierte Anselm Grün aus Johannes 5, Vers 6. Er hatte eben die Szene geschildert. Die Szene am Jerusalemer Schaftor, vor dem ein Teich liegt, sowie Hallen, in denen die Kranken lagern. Lahme, Blinde, Ausgezehrte. Einer von ihnen wartet schon seit 38 Jahren auf Hilfe – vergebens. Pater Anselm Grün deutete den Jammer, die Verzagtheit des Kranken an. Offenbar habe er sich längst mit seinem Schicksal abgefunden, ja, darin eingerichtet, und sein Hoffen aufgegeben.

Der Mann in der schwarzen Benediktiner-Kutte brachte die Szene vom See Betesda ziemlich spät. Und sie sei nur eins von sehr vielen Beispielen für jene Verzagtheit, die ihm immer wieder begegne – keineswegs nur bei Kranken. Ihm sei aufgefallen, dass gerade junge Menschen oftmals zögerten, statt ihren Weg zu gehen. Dass sie lieber abwarteten. Dies oft mit dem Ziel, sich noch weiter zu perfektionieren, bevor sie im Leben ihren Mann, ihre Frau stünden. "Mir ist eine 82-Jährige begegnet", so erzählte Pater Anselm, "die hat ihr ganzes Leben auf diese Weise verpasst". Sie habe gar nicht gelebt, sei ihre Klage zu Beginn ihres neunten Lebensjahrzehnts gewesen. Kein "Output" formulierte es Grün in der Sprache der Wirtschaft. Immer nur "Input" suchen, sei indes eine Haltung, die den Menschen unproduktiv mache. Eine Haltung, die quasi Symptom sei für die vermeintliche Sinn-Leere, die viele empfinden.

Weder Orientierung noch Ziel leite die Menschen. "Wär's hingegen anders, wüssten sie das wozu", so zitierte der Pater Friedrich Nietzsche, "dann könnten die Menschen jedes wie ertragen". Hingabe sei ein möglicher Sinn. Zumal jeder etwas zu geben habe, erklärte Grün. Auch dürfe sich keiner in seiner Opferrolle einrichten. "Steh auf, nimm dein Bett und geh hin", befahl Jesus dem Verzagten. Und Pater Anselm Grün empfiehlt es gleichfalls.