Markdorf Paten für Waisenhaus in Ghana dringend gesucht

Das Ehepaar Doris und Bernhard Kolodzik aus Markdorf suchen Unterstützer für ein Waisenhaus in Ghana in Westafrika. Mit ihrem Verein "Nation Builders International Germany" helfen sie, die Lebensumständer der Kinder zu verbessern

Bernhard Kolodzik hat für das begonnene Jahr einen festen Vorsatz gefasst. Ein Ziel, das er unbedingt erreichen will. Sein Vorsatz ist, Paten anzuwerben. Paten für Waisenkinder in Ghana. Sie leben in einem Waisenhaus im strukturschwachen Osten des westafrikanischen Staates. In Begoro, der Distrikthauptstadt von Fanteakwa, einer Gemeinde, in der rund 10 000 Menschen wohnen.

"Wir sind froh um jeden Euro", betont Bernhard Kolodzik. Jeder Euro trage bei zu einer warmen Mahlzeit. Jeder Euro hilft, die Kinder des Waisenhauses zu unterstützen. Allerdings macht der Gründer der "Nation Builders International Germany" in Markdorf keinen Hehl daraus, dass bei aller positiven Wirkung die bisherigen Mittel längst noch nicht ausreichen, "um so etwas wie Nachhaltigkeit zu bewirken", wie sie dem studierten Betriebswirt vorschwebt. "Wir konnten die Lebensumstände der Kinder seit 2013 erheblich verbessern, brauchen jetzt aber Unterstützung für den regelmäßigen, qualifizierten Schulunterricht" formuliert Kolodzik seinen Wunsch.

"Es hat sich wirklich viel verändert"

Jene Spenden, die die Markdorfer "Nation Builders International Germany" bisher eingeworben haben – durch Aktionen wie das jüngst veranstaltete Benefizkonzert mit der Swiss-German-Dixie-Corporation in der St.-Nikolaus-Kirche, durch die Mithilfe des Rotary-Clubs Markdorf oder der Techni Data Erwerbergesellschaft und vieler privater Spender – sie trugen immerhin dazu bei, dass die 50 Kinder im Waisenhaus sowie die rund 80 Schülerinnen und Schüler, die täglich zum Unterricht in der angeschlossenen Schule kommen, mit Essen versorgt werden können. Darüber hinaus, so hat es Bernhard Kolodzik beim Benefizkonzert im Dezember berichtet, wurden mithilfe der Spendengelder der Bau eines Brunnens, die dringliche Sanierung des Dachs, die Installation von elektrischem Licht, der Neubau von Toiletten, außerdem der Neubau der Waisenhaus- und Schul-Küche finanziert.

Die Liste lässt sich indes verlängern. So erzählt Kolodzik, dass bei seinem letzten Aufenthalt in Begoro neue Betten, neue Tische und Bänke, etliche Matratzen erneuert worden sind. In den Fenstern schützen nun Moskitogitter vor den lästigen Insekten. Hinzu kommen die Anfänge einer gewissen Gesundheitsversorgung mit Schutzimpfungen und dem Vorhalt von Medikamenten.

"Es hat sich wirklich viel verändert", erklärt der Gründer und Vorsitzende der Markdorfer "Nation Builders". Sehr gut kann er sich noch an seine ersten Eindrücke von dem Waisenhausprojekt erinnern. Als er und seine Frau Doris 2013 zum ersten Mal zu Besuch in Begoro waren, um dort sechs Monate als Freiwillige beim Waisenhaus-Projekt mitzuarbeiten, war das Ehepaar entsetzt. "Katastrophal", erinnert sich Doris Kolodzik, "kein Wasser, kein Licht, schlechte Betten, die Toiletten waren offene Latrinen." Dem ersten Impuls – sofort wieder abzureisen – gaben die beiden jedoch nicht nach. Sie beschlossen zu bleiben, und die Ärmel hoch zu krempeln.

Bedarf ist derzeit sehr groß

"Man muss den Menschen einfach helfen", findet Bernhard Kolodzik. "Ich bin im Laufe meines Berufslebens in vielen Ecken der Welt gewesen, habe vieles gesehen, aber nirgends geht es den Menschen so schlecht wie in Afrika." Um so wichtiger sei die Hilfe zur Selbsthilfe. Im Waisenhaus und Schule wird inzwischen selber Grundnahrungsmittel wie Mais, Yam und Kochbananen angebaut, um die Kosten fürs Essen zu senken. Überdies sammeln die Kinder und Jugendlichen Plastikmüll, für den Recycling-Unternehmen Geld bezahlen, eine weitere Einnahmequelle des Waisenhauses.

"Afrika braucht unsere Unterstützung, damit die Menschen dort in ihrer Heimat bleiben können", so Kolodziks Argumentation, "und nicht aus schierer Not nach Europa auswandern."

Die allerwichtigste Investition sei die in die Bildung, erklären die Kolodziks. Dazu gehört selbstverständlich der elementare Schulunterricht. Wünschenswert wäre indes auch eine berufliche handwerkliche Qualifizierung, zum Beispiel Schreiner, Mechaniker oder Näherin. Die Kosten fürs Waisenhaus können derzeit durch Spenden getragen werden. Große Lücken klaffen beim Begoro-Projekt indes in der Schule. Doris und Bernhard Kolodzik schwebt deshalb vor, dass Menschen aus Markdorf und der Region Patenschaften für Kinder in Begoro übernehmen. "Nicht für einzelne Mädchen oder Buben", erläutert Bernhard Kolodzik, "sondern für alle – damit niemand bevorzugt wird." Er stellt sich eine Art Patenschaftsfonds vor, in den eingezahlt wird. Von dem dann profitiert, wer Bedarf hat. Und der Bedarf ist derzeit groß.



Die Organisation

Zurückgekehrt von einem freiwilligen Arbeitseinsatz im westafrikanischen Ghana beschlossen Doris und Bernhard Kolodzik aus Markdorf den Verein "Nation Builders International Germany" zu gründen, der das Waisenhaus und die daran angeschlossene Schule im ghanaischen Begoro unterstützt. Initiator des Waisenhausprojekts ist Alex Awah-Tei Dankwa, ein junger Afrikaner, der sich um elternlose und vernachlässigte Kinder in seiner Heimat kümmert. Das Markdorfer Ehepaar Kolodzik unterstützen dieses Projekt, und garantieren, dass alle Spendengelder zu hundert Prozent bei den Bedürftigen ankommen – ohne Abzüge für Verwaltungskosten.





Weitere Informationen zum Verein und das Spendenkonto ist zu finden unter: www.nabi-germany.de