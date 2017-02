Markdorf Pädagogin Hariet Disselkamp lernt mit und von Kindern

Auf einen Kaffee mit Hariet Disselkamp, die als Kindheitspädagogin in der Ganztagesbetreuung der Jakob-Gretser-Schule arbeitet.

Frau Disselkamp, Sie sind studierte Kindheitspädagogin. Was genau kann man sich darunter vorstellen?

Den Studiengang Elementarbildung gibt es erst seit circa zwölf Jahren in Deutschland. An der Pädagogischen Hochschule Weingarten, an der ich studiert habe, wurde er 2007 eingeführt. Die erste PISA-Studie war mitunter auch dafür ausschlaggebend, dass man die Akademisierung von sozialen Berufen mehr ins Auge fasste. In Skandinavien beispielsweise ist es Gang und Gäbe, dass Menschen in der Frühpädagogik einen Hochschulabschluss haben. Die Seminare sind total breit gefächert, zum einen geht es um ästhetische, naturwissenschaftliche oder mathematische Lerninhalte, aber auch um Prävention, Beratung, Konzeptionsentwicklung, Entwicklungspsychologie oder Qualitätsmanagement. Spätere Arbeitsbereiche sind zum Beispiel die Leitung einer Kindertagesstätte, Beratungsaufgaben für Kindertageseinrichtungen oder außerunterrichtliche pädagogische Arbeit in Grundschulen.



Sie selbst arbeiten seit August 2016 in der städtischen Ganztagesbetreuung an der Jakob-Gretser-Schule hier in Markdorf. Was beinhaltet Ihre Arbeit dabei?

Ich habe mit 50 Prozent eine Gruppenleitung übernommen und bin jeden Nachmittag von 13 bis 17 Uhr da. In meiner Gruppe sind die Erst- und Drittklässler. Die Kinder kommen nach dem Mittagessen zu uns, dann werden erst einmal die Hausaufgaben gemacht. Dabei ist es auch wichtig, mit den Lehrern und Eltern zu kooperieren. Der restliche Ablauf ist bis auf unser festes Ritual der Vesperpause gegen 16 Uhr recht unterschiedlich. Wir haben ganz verschiedene Angebote, von Yoga über Experimente und Sportaktivitäten bis hin zu kreativen Workshops ist alles dabei. Genauso wichtig sind mir und meinem Team aber auch das Freispiel der Kinder und deren Beteiligung an unserem Programm. Sie sollen sich selbst ausprobieren können und lernen eigentlich bei allem, was sie tun. Ich sehe uns hier ebenso in der familienergänzenden und unterstützenden Funktion. Beispielsweise erleben die Jungen und Mädchen hier klare Regeln und Aufgaben im Alltag wie Aufräumen, Tisch decken, Geschirr versorgen.



Und wo nehmen Sie all die Ideen für die Angebote her?

Das ist eine gute Frage. Die habe ich halt irgendwie. Na ja, ich denke, zum einen ergibt es sich über die Gruppe und die Kinder selbst. Wenn man beobachtet, und erfährt, was gerade so ihre Themen und Interessen sind. Dann haben wir ja auch in der Ganztagesbetreuung einen Bildungsauftrag zu erfüllen, der unterschiedliche Bereiche beinhaltet. So kommen schnell Ideen zusammen.



Wollten Sie schon immer in diesem Bereich arbeiten?

Für mich war schon immer klar, dass ich etwas mit Kindern machen will. Anfangs habe ich tatsächlich geschwankt zwischen Lehrerin und Kindheitspädagogin. Interessant war dann der neue Studiengang, der soziale Berufe aufwertet. Ich finde, dass sich so Erzieherinnen und Kindheitspädagoginnen super ergänzen können in Theorie und Praxis.



Was ist das Besondere an der Arbeit mit Kindern?

Es liegt mir einfach (lacht). Ich finde es toll zu sehen, was Kinder aus einem gegebenen Input machen oder mit welcher Fantasie, die uns Erwachsenen oft verloren gegangen ist, sie im Spiel aktiv sind. Auch die ganzen Feste und Jahreszeiten erlebt man mit Kindern noch einmal viel bewusster und intensiver. Und mich fasziniert immer wieder, was auch ich von den Kindern lernen kann. Wir lernen mit – und voneinander, das ist schön.



Was sind die Herausforderungen in Ihrem Beruf?

Nicht jeder Tag ist gleich und auch die Gruppe wechselt täglich. Dabei will man aber jedem Kind ganz individuell gerecht werden und es passend unterstützen. Darin liegt, glaube ich, die größte Herausforderung.



Sie sind selbst junge Mutter eines kleinen Sohnes. Wie erleben Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf?

Da habe ich wirklich großes Glück. Zum einen habe ich ein tolles Umfeld und Netzwerk, meine Familie unterstützt mich wahnsinnig. Mein Sohn ist jeden Nachmittag bei meiner Mutter und auch sonst kann ich auf die Hilfe meiner Eltern, Geschwister oder natürlich von meinem Mann zählen. Zum anderen kam mir die Stadt Markdorf nach meiner Elternzeit sehr entgegen. Bis zur Geburt unseres Sohnes hatte ich eine 100 Prozent Stelle im Kindergarten St. Josef in Leimbach. Aufgrund der Betreuung meines Kindes war das nicht mehr möglich. Aber mir wurde direkt die Gruppenleitung in der städtischen Ganztagesbetreuung angeboten. Und auch das Team hier ist einfach spitze und unterstützt mich, indem wir zum Beispiel Teamsitzungen nicht nur morgens machen. Wie gesagt, ich habe riesiges Glück, in meinem Traumberuf arbeiten zu können und gleichzeitig mein Kind gut betreut zu wissen. Klar gibt es mal Tage, an denen ich mich frage, ob ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich mein Kind so früh abgebe. Andererseits fühle ich mich ausgeglichener, wenn ich arbeite. Das spürt dann auch mein Sohn. Und die Zeit, die ich mit ihm habe, nutze ich dann lieber intensiv.



Wie nutzen Sie die freie Zeit sonst noch?

Zeit für Hobbys ist natürlich definitiv weniger geworden, aber ich mache weiterhin gerne Sport und gehe ins Zumba. Zudem bin ich bei den Jettenhausener Wetterschrättele, jetzt zur Fasnet also so gut es geht aktiv. Und ich bin ein totaler Familienmensch. Sonntag ist Familienzeit, da sitzt unsere gesamte Familie zusammen, isst gemeinsam und macht Ausflüge.



Zur Person

HarietDisselkamp wurde 1988 in Friedrichshafen geboren, ist dort und anschließend in Oberteuringen aufgewachsen. Heute lebt sie immer noch in Oberteuringen – mit ihrem Mann und ihrem 16 Monate alten Sohn. Sie studierte bis 2013 an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Elementarbildung mit dem Abschluss zur Kindheitspädagogin. Nach zwei Jahren im Kindergarten Leimbach arbeitet sie nach ihrer Elternzeit in der Ganztagesbetreuung an der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf. Ihre freie Zeit widmet sie neben ihrer Familie noch dem Zumba und der Narrenzunft Jettenhausen als Wetterschrättele.