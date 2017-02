Markdorf Otmar Traber kommt ins Haus im Weinberg: Zur Abwechslung was Lustiges

Das Christliche Bildungswerk lädt Kabarettisten Otmar Traber nach Markdorf ein und erwartet einen wenig katholischen Valentinstag.

Katholisch gezeugt, katholisch studiert, katholische Kinder – Otmar Traber macht in seiner Vita rasch deutlich, dass er einen Bezug zur christlichen Kirche hat. Der Theologiepädagoge und Kabarettist wird am Dienstag, 14. Februar, im Haus im Weinberg unter anderem über Beziehungen sprechen. Der Valentinstag ist dabei kein zufälliges Datum, wie das Christliche Bildungswerk (CBW) verrät: "Wir planen ja immer lange im Voraus", sagt Mitorganisator Peter Elbs, "und haben dann schon versucht, dieses Datum zu bekommen."

Ein wenig hatte der Zufall dann aber doch seine Finger im Spiel: Die Mutter eines CBW-Mitglieds habe nach einem Auftritt in Tettnang gehört, wie laut die Gäste dort lachen. In gemeinsamer Planungsrunde habe man dann beschlossen, den 62-jährigen Kabarettisten aus Ludwigsburg einzuladen. Viel Gelächter ist kein Wunder bei den Themen, die Traber im Programm hat: Midlife-Krisen, Männertage, Online-Partnerportale und die Liebe. Gelacht wird mitunter auch über die Kirche. Darüber zerbrechen sich die Veranstalter aber nicht den Kopf und zitieren Traber: Das Schöne an der Kirche sei ja auch, dass sie Freiheiten für kritische Gedanken gibt. Lachen habe auch etwas Befreiendes, sagt Traber in einem seiner Videos.

"Es wäre schön, wenn wir einige Paare haben, und sie danach noch ein Paar sind", sagt Peter Elbs. Ihm gefalle besonders die Vielseitigkeit von Otmar Traber, dessen Themen jeden ansprechen: Ob Klassentreffen, Melancholie oder das Aufbauen eines Ikea-Schranks – man kennt das.

Gerade in den aktuellen Zeiten sei es laut Elbs ganz angenehm, dass ein Traber ganz ohne Politiker auskommt – kein Trump, kein Putin, kein Erdogan, sondern etwas Menschliches. "Wir wollten auch mal etwas Lustiges", sagt Kathrin Wiedmann. Das CBW-Programm biete sonst besonders Vorträge und Filmvorführungen. Passend zum Anlass werde es ausnahmsweise auch Sekt und Bier geben.

Otmar Traber spielt am Dienstag, 14. Februar, 19 Uhr im Haus im Weinberg. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse.