Am Bildungszentrum in Markdorf ist eine Idee aus London verwirklicht worden. Hier steht jetzt auf dem Vorplatz ein für alle zugängliches Klavier. Jeder kann hier spontan ein Konzert geben. Sechs Schüler möbelten für diesen Zweck ein ausgedientes Klavier der Realschule auf.

Markdorf – Kaum ist der offizielle Teil beendet, setzt sich Lea ans Klavier. Das Mädchen mit dem dunklen Zopf schlägt die Tasten an. Zunächst noch etwas zögerlich, dann spielt sie lauter. So als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, hier zu musizieren. Auf dem Vorplatz der Bibliothek, vis-à-vis zum Bürotrakt des Schulverbunds – und mitten in der ersten großen Pause, wenn viele Dutzend Schüler laut plaudernd vorbeikommen. Sie sind bemerkenswert ruhig, als Shaula, ein anderes Mädchen, ein Lied anstimmt. Die Hände in den Hosentaschen, singt sie – ganz ohne Mikrofon. Und einen Moment lang sind alle Zuhörer berührt von dem kleinen Konzert.

Pianoklänge open air sind nun eine Selbstverständlichkeit. Nur das gläserne Vordach des Bibliotheksgebäudes schirmt Regen ab. Vom Klavier und von all jenen, die sich zu einem spontanen Spiel an das Klavier setzen. Seit gestern steht das Instrument an seinem neuen Platz. Es war eine Idee von Lehrerin Nikola Löffler und Schülern der Klasse 8a der Realschüler. Bei einer Klassenfahrt nach London mit den damaligen Neuntklässlern fielen der Lehrerin an diversen Stellen in der Themse-Metropole Klaviere auf. An Bahnhöfen, in U-Bahn-Stationen luden sie die Menschen zum Musizieren ein. "Wenn das auf Londoner Bahnhöfen funktioniert", dachte sich Nikola Löffler, "warum dann nicht auch bei uns neben der BZM-Bibliothek?" Ein taugliches, das heißt ausgemustertes Klavier war schnell gefunden. Im Keller wartete es nach jahrelanger Benutzung im Musikraum der Realschule auf den Schrotthändler. Einfach nur aufgestellt werden sollte es aber nicht.

So kam es zu einem Schülerprojekt. Im Dezember möbelten Achtklässler der Verbundschule das Instrument wieder auf. "Wir haben den Lack abgeschliffen", berichtet Jana, "und dann das Klavier mit Motiven bemalt." Herzen, ein Notenschlüssel, und an der Seite prangen die schwarzen und weißen Tasten einer überdimensionalen Tastatur.

"So etwas schafft eine gewisse Identifikation", erklärt Veronika Elflein, die Rektorin der Verbundschule. Finden Jugendliche, finden Kinder ihren eigenen Zugang zu schulischen Gerätschaften, seien es Unterrichtsmaterialien oder sei es das Spielgerät für den Freizeitbereich, gehen die Schüler achtsam damit um, so die Erfahrung am BZM.

Besonders stolz ist Schulleiterin Elflein auf jene sechs Schüler, die das Klavierprojekt in die Hand genommen haben. In eigener Regie verschönerten sie das Instrument, organisierten das kleine Einweihungsfest und luden ihre Mitschüler ein. Und statt Häppchen gab es – naheliegend – Mozart-Kugeln.

Projektunterricht

Für die Realschüler am Bildungszentrum gibt es regelmäßig Projektwochen, meist im Dezember. Deren Ziel ist es, alternative Lernmethoden jenseits des Fachunterrichts anzubieten. Deshalb sind viele Projekte fächerübergreifend. Angestrebt wird zudem eine größere Lebensnähe als im normalen Unterricht, was den ganzheitlichen Charakter dieser Unterrichtsform prägt. Merkmale sind unter anderem die Selbstverantwortlichkeit der Lernenden, die Team-Orientiertheit oder die Motivation zum eigenen Handeln. (büj)