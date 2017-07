ÖPNV-System von Götzis beeindruckt Markdorfer

Exkursion der Umweltgruppe nach Vorarlberg: Gruppe kehrt mit vielen Ideen und Anregungen zurück

Markdorf – Viele Informationen über die Erfolgsfaktoren des Stadtbus-System in Götzis nahm die Umweltgruppe (UWG) Markdorf von ihrer Exkursion nach Vorarlberg mit nach Hause. Dies teilt die UWG mit. Der Geschäftsführer des „Landbus Unterland“, Michael Stabodin, stellte den 13 Teilnehmern das ÖPNV-System vor. Der entscheidende Durchbruch war das gemeinsame politische Bekenntnis der Gemeinden und des Landes Vorarlberg, einen attraktiven Nahverkehr mit dichtem Takt aufzubauen. In Götzis gab es zuerst nur eine einzige Buslinie, die die höher gelegenen Wohnquartiere mit dem Zentrum und dem Bahnhof verband. Noch heute ist diese Linie aufgrund der Hanglage die am stärksten genutzte Buslinie des Ortes mit 700 Einsteigern pro Werktag. Mittlerweile sind sieben Linien im Ort im Einsatz. Jede Haltestelle wird im 30-Minuten-Takt frequentiert.

Am Bahnhof Götzis begegnen sich alle 30 Minuten die S-Bahnen von Dornbirn bzw. Feldkirch. So kann der Bahnverkehr aus beiden Richtungen optimal mit dem Bussystem im Halbstundentakt verbunden werden. „Nach den aktuellen Bahn-Konzepten sollen sich auch in Markdorf künftig alle 30 Minuten die Regionalbahnen begegnen“, ergänzte Frieder Staerke (UWG), der die Exkursion organisiert hatte. Die meisten Bahnhöfe auf der Fahrt nach Götzis sind modern und ansprechend ausgestattet. In der Regel gibt es neben guten Fahrradständern auch viele abschließbare Fahrrad-Boxen für hochwertige Räder. Verglaste Bushaltestellen bieten große Liniennetzpläne und elektronische Displays, auf denen die nächsten abfahrenden Stadtbusse, Landbusse und Züge angezeigt werden.

„Neben diesem zentralen Verknüpfungspunkt am Bahnhof ist aber auch wichtig, dass es ein attraktives Ortszentrum als Ziel für viele ÖPNV-Nutzer gibt“, erklärte Stabodin. In Götzis wurde ein ehemaliger Textilindustrie-Standort von einem Investor für 80 Millionen Euro in ein Quartier mit Fußgängerzone, Läden, Wohnungen, Bibliothek und betreutem Wohnen umgebaut. Dank des guten ÖPNV-Angebots konnte dabei die Zahl der benötigten Tiefgaragenplätze reduziert werden. Das gute Busangebot biete Vorteile für Jugendliche und Senioren, aber auch für viele Familien, die sich die Kosten für einen Zweitwagen sparen können. Bereits 20 Prozent der Einwohner besitzen eine Jahreskarte für den ÖPNV, die für ganz Vorarlberg nur 365 Euro kostet, hieß es. Die Gemeinde Götzis trägt für das Busangebot einen Kostenanteil von 400 000 Euro pro Jahr. Die 22 Kommunen des Gemeinde­verbands im Vorarlberger Unterland legen das gewünschte Fahrplanangebot selbst fest.

