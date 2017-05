Auf einen Kaffee mit... den Markdorfer Turnern Nils Holtschmidt und Sascha Garni, die mit ihrem Team beim Deutschen Turnfest in Berlin im Finale antreten

Sie beide turnen beim TV Markdorf auf Weltklasse-Niveau. Seit wann?

Sascha Garni: Ich habe hier mit sechs, sieben Jahren angefangen. Ach, gefühlt war ich schon immer hier in der Halle. Zuerst beim Kinderturnen, dann beim Geräteturnen mit sieben.

Nils Holtschmidt: Und ich war schon als ganz kleiner Hosenscheißer, so mit drei oder vier Jahren hier, da mein Vater im Verein Trainer ist. Aber richtig mit Turnen angefangen habe ich auch mit sechs Jahren. Und zusammen turnen wir beide nun in Markdorf seit etwa sieben Jahren.

Im Juni fahren Sie nach Berlin zum Deutschen Turnfest, weil Sie es mit Ihrem Team beim "Rendezvous der Besten", dem Endausscheid in Markdorf, mit der höchsten Auszeichnung ins Finale geschafft haben. Setzt da nicht langsam das Lampenfieber ein?

Garni: Beim Turnfest sind wir eigentlich schon lange dabei. Von daher gehen wir das recht routiniert an. Allerdings sind wir zum ersten Mal mit unserem Show-Team am Start. Und das ist dann schon ein richtig großer Auftritt. Wenn es obendrein das Finale ist, sind da viele tausende Zuschauer anwesend.

Holtschmidt: Allerdings hält sich die Nervosität einigermaßen in Grenzen, denn dieser Erfolg ist für uns eigentlich nur ein Nebenziel. Weil Ende Juli dann die Weltmeisterschaft in Oslo stattfindet, an der wir teilnehmen werden.

Heißt das also, dass Berlin für Sie eher ein Warm-up ist?

Garni: Ja, genau. Man kann sagen, wir gehen mit relativ wenig Druck nach Berlin. Denn Oslo ist das ganz große Ziel.

Und was wollen Sie in Oslo erreichen?

Holtschmidt: Die Goldmedaille.

Garni: Es gibt verschiedene Kategorien und für jede Kategorie kann man eine Goldmedaille gewinnen.

Holtschmidt: Wir starten in der Kategorie "Gruppe mit Gerät" als Kleingruppe mit bis zu 20 Leuten.

Garni: 2013 hatte unsere Gruppe schon einmal Gold gewonnen in Kapstadt, allerdings waren wir damals noch nicht dabei.

Wie realistisch ist nun im Juli ein Goldsieg in Oslo, und wie sind Ihre persönlichen Einschätzungen?

Garni: Eigentlich wissen wir nicht viel. Weder wer an den Start geht, noch wie hoch die Latte gesetzt ist. Wir wissen nur, dass das Niveau der Gruppen jedes Jahr höher wird. Da werden die Einschätzungen oftmals im Bauch gefällt; denn unser Auftritt kam bisher immer sehr gut an.

Holtschmidt: Und dadurch erhofft man sich natürlich schon was.

Können Sie das Wort "Weltmeister" in Ihrer Disziplin definieren?

Garni: Um genau zu sein, nennt sich das Ganze "World Gym for Life Challenge". Das ist sozusagen die Weltmeisterschaft der Showgruppen.

Heißt das im Umkehrschluss, das ist eher vergleichbar mit Las Vegas?

Holtschmidt: Ja so ungefähr, das ist einfach eine Riesenshow. So wie wir sie kürzlich in Markdorf gesehen haben, nur noch hundert mal bombastischer. Und wir vier Markdorfer, also Sascha und ich sowie Jonas und Bastian Schmidt dürfen da mit. Und wenn man bei dieser Show als Gewinner hervorgeht, kommt man am Ende in die Gala, also dahin, wo die Besten der Besten auftreten.

Erst diese Gala ist also der große Showdown?

Holtschmidt: Exakt. Zu dieser Gala kommt dann beispielsweise auch der König von Norwegen zu Besuch.

Garni: Das bedeutet, wir sind dort mehrere Tage vor Ort, es sind unterschiedliche Wettkämpfe angesetzt, und der letzte Auftritt ist mit dieser gigantischen Turngala der entscheidende.

Angenommen, Sie erreichen Ihr Ziel, die Goldmedaille. Was kommt danach?

Holtschmidt: Erst mal gilt es, das Niveau zu halten.

Reicht das?

Garni: Man kann in der einen Kategorie eine Goldmedaille gewinnen, und die nächste Stufe wäre dann tatsächlich, der Beste unter den Besten zu werden.

Holtschmidt: Das wäre dann wirklich der Weltmeister.

Und was sind langfristig Ihre persönlichen Ziele? Einmal Turner, immer Turner? Oder ist man dafür irgendwann zu alt?

Garni: Eigentlich turnen wir nur nebenher, sofern mit fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche noch von "nebenher" gesprochen werden kann. Geräteturnen, Sechskampf, Ligawettkämpfe. Aber immer in einem Team, dem Team Hegau-Bodensee. Unser Ziel ist die Dritte Bundesliga.

Wäre das in dieser oder in einer Liga höher beruflich ausbaufähig, wie etwa bei einem Fabian Hambüchen?

Holtschmidt: Nein, dafür sind wir längst nicht gut genug.

Garni: Nee, keine Chance. Da muss man schon den ganzen Tag trainieren und das sieben Tage die Woche.

Holtschmidt: Jetzt trainieren wir schon vier bis fünf Mal pro Woche Geräteturnen, und mit der Showgruppe in Ludwigshafen trainieren wir noch weitere ein bis zwei Mal. Das sind insgesamt um die sechs Trainingseinheiten pro Woche. Mehr ist einfach nicht drin.

Wie geht das neben Schule und Studium überhaupt?

Garni: In der Tat, das ist ziemlich sportlich, und man muss sich wirklich zusammenreißen (lacht). Aber das geht schon, wenn man es wirklich will. Und wir wollen es!

Holtschmidt: Man kriegt das schon irgendwie unter. Man muss es einfach nur gut organisieren.

Dann bleibt jetzt nur, Ihnen ganz viel Glück zu wünschen für Berlin, vor allem aber für Oslo. Ich glaube, es drückt Ihnen ganz Markdorf die Daumen.

Holtschmidt/Garni: Dankeschön. Wir werden unser Bestes geben.

