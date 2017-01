CDU-Rätin Martina Koners-Kannegießer stellt beim Neujahrsempfang Zukunftstrends vor, Brigitte Kuhlburger aus Ensisheim gratuliert Markdorf zum hohen Alter.

Nach der Rede von Bürgermeister Georg Riedmann traten zwei Damen ans Mikrofon: Brigitte Kuhlburger aus der Partnerstadt Ensisheim und Martina Koners-Kannegießer, CDU-Rätin und Bürgermeister-Stellvertreterin. Kuhlburger übermittelte "mit großer Ehre und Freude" die besten Wünsche aus Ensisheim. Normalerweise sei man im Elsass mit den Neujahresempfang immer zuerst dran, in diesem Jahr sei dies zum ersten Mal seit Kuhlburger die Partnerschaft seit 2002 betreut, anders. "Aber es sei euch gegönnt, bei so einem hohen Alter muss man auch mal ein Auge zudrücken", sagte Kuhlburger und sprach damit auf die "1200 Jahre Markdorf" an.



Im vergangenen Jahr hatte sie die Fußballeuropameisterschaft in Frankreich vor Augen. "Wie das Match ausgegangen ist, muss ich euch nicht sagen", nahm sie Bezug auf das Halbfinale zwischen Frankreich und Deutschland. Nun beginnt Ende Januar das nächste große Sportereignis in ihrem Land: Die Handballweltmeisterschaft. Ob die französische oder deutsche Mannschaft am Ende mehr Grund zum Feiern hat, bleibt abzuwarten.

Grund zum Feiern hat auf jeden Fall die Stadt Markdorf. "Feiern konnten wir schon immer und wir haben auch immer gern gefeiert", sagte Martina Koners-Kannegießer. Selbst 2010, in Zeiten der Krise, habe die Stadt voller Zuversicht und Optimismus in die Zukunft geschaut, so Koners-Kannegießer, die nun ebenfalls einen Ausblick in die Zukunft wagte. Fünf sogenannte Mega-Trends werden das "Städtle" beeinflussen und für die weitere Entwicklung relevant sein. Das sind laut der CDU-Rätin Urbanisierung, Silver Society, Mobilität, Individualisierung und Globalisierung.

"Wir müssen uns engagieren, damit sich Markdorf weiter positiv entwickelt." Georg Riedmann sehe schwierige Aufgaben als Herausforderung, sagte sie über die Zusammenarbeit. 2017 sei bereits Halbzeit in seiner Amtszeit. Im Fußball nutze man die Halbzeitpause, um die Mannschaft auf die zweite Spielzeit einzustellen. Bei Christiane Riedmann bedankte sich Koners-Kannegießer ganz herzlich. Schließlich sei ihr Mann auch so viel unterwegs wie ein Fußballtrainer.