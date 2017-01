Neues Hilfsangebot in Markdorf rückt die Altersarmut in den Fokus

Ein neues Hilfsangebot in Markdorf rückt die Altersarmut in den Fokus: Bürger können Geschenke oder Leistungen kaufen

Vorgestellt hatte sie sich eigentlich eine Weihnachtsaktion für Kinder. Weshalb sich Melanie Kerler-Otterburg, Filialleiterin des Edeka-Supermarktes in der Markdorfer Mangoldstraße an Hanna Kröger-Möller wandte, die Club-Präsidentin von "Soroptimist international – Friedrichshafen-Bodensee". Die Soroptimistinnen rufen in jedem Advent zu ihrer "Weihnachtsbaum-Aktion" auf, bei der Bürger für die Kinder aus bedürftigen Familien in der Region spenden. Das Resultat des im vergangenen Jahr geführten Gesprächs zwischen der Club-Präsidentin und Kerler-Otterburg waren indes keine weiteren Weihnachtsgeschenke für Mädchen und Buben, sondern eine ganz neue Aktion. "Wir wollen was für Senioren tun", erklärt Hanna Kröger-Möller. Vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden Altersarmut sei es an der Zeit, Rentnern in schwieriger Lage unter die Arme zu greifen, so die Soroptimistin.

Und Club-Schwester Agnes Schröder verkündete, wie die neue Aktion heißt: "Oster-Nest-Freude" für Senioren. Wobei es um weit mehr gehe als das bloße Lindern ökonomischer Not. "Die Freude, das Freude-Bereiten schreiben wir groß", betonte Agnes Schröder. Den von Soroptimistinnen liebevoll eingepackten und mit guten Wünschen versehenen Weihnachts-Päckchen vergleichbar, werden die Oster-Präsente ebenfalls schön eingepackt. "Es freut uns übrigens besonders", ergänzt Hanna Kröger-Möller, "dass nicht nur Warengutscheine und materielle Geschenke abgegeben werden". Am Osterstrauch im Eingangsbereich des Edeka Sulger in der Mangoldstraße werden ab dem 10. März auch Gutscheine für Dienstleistungen beziehungsweise Zuwendungen hängen, sprich: Begleitung oder Besuche.

Auch bei ihrer "Oster-Nest-Freude"-Aktion stützen sich die Soroptimistinnen wieder auf die Hilfe des Mehrgenerationenhauses (MGH). Sie arbeiten aber auch mit dem Diakonischen Werk zusammen, das gleichfalls die Hilfsbedürftigkeit ermittelt. "Ein sehr niederschwelliger und überaus wertschätzender Vorgang", erläutert Renate Hold, Co-Leiterin des MGH. Es würden weder Kontoauszüge noch Behörden-Nachweise verlangt. "Dieser Gang und die Bitte um Unterstützung fällt allen schwer genug", so Waltraud Zeller-Fleck. Gemeinhin sei nach wenigen Sätzen klar, wer Hilfe braucht. "Die verdeckte Altersarmut ist weit verbreitet", so Kristina Geiger von der Diakonie, "landesweit sind 12,4 Prozent der Senioren davon betroffen".

Wie es geht

Wer bedürftigen Senioren helfen möchte, kann ab dem 10. März einen Wunschzettel vom Osterstrauch im Supermarkt mitnehmen, kauft das Geschenk und gibt es samt des Zettels am Info-Stand im Supermarkt oder im MGH wieder ab. Auf den Wunschzetteln stehen die Wünsche, die Senioren an Diakonie oder MGH weitergegeben haben. So bleibt die Aktion auch anonym. Geld nehmen MGH, Diakonie und Soroptimistinnen nicht in die Hand, sie organisieren nur. Bezahlt werden Dienstleistung oder Geschenk vom Spender aus der Bürgerschaft. Der Supermarkt wiederum stellt die Fläche zur Verfügung.