Markdorf Neuer Wanderweg führt zu Markdorfer Altschloss-Hügel

Die Stadt bietet im Juni vier geführte Touren auf einem neuen Wanderweg zum Altschloss-Hügel.

Bis vor ein paar Monaten war hier an ein Durchkommen kaum zu denken. Brombeeren säumten den Pfad, Bäume und Sträucher versperrten an vielen Stellen den Weg, der erst gar keiner war. Schlendert man jetzt vom Ramsberg den Bildbach entlang, traut man seinen Augen kaum: Die Wege sind vom Dickicht befreit, Dränagen sind gelegt und Schotter verteilt. Das also ist der neue Markdorfer Wanderweg, der anlässlich der 1200-Jahr-Feier zum Ursprung, ergo zu den Grundfesten der Stadt Markdorf führt.

Gleich an vier Terminen im Juni können Interessierte auf den Spuren der Freiherren von Markdorf diesen neu angelegten Wanderweg begehen und erleben. Die circa zweieinhalbstündige und von Kunsthistorikerin Michaela Vogel geführte Wanderung leitet von den ältesten Türmen der Stadt entlang der ehemaligen Stadtbefestigung zum Altschloss-Tobel, wo jahrhundertelang eine der ältesten sicher bezeugten mittelalterlichen Burgen der Region über Markdorf thronte. "Man darf sich das Altschloss aber nicht als Schloss vorstellen", erklärt Michaela Vogel. Eher eine Burg oder ein Wohnturm sei diese Behausung einst gewesen, die eine strategisch wichtige Rolle gespielt habe.

Ausgearbeitet hat Michaela Vogel die Wegführung gemeinsam mit Stadtförster Jörn Burger. "Die Wanderwege sind bestens präpariert und allesamt gut begehbar", sagt Burger. Nächste Woche nun sollen eigens dafür angefertigte Wegweiser und Informationstafeln angebracht werden, die die Historie des Altschlosses belegen. "Außerdem werden darauf Legenden ums Altschloss erzählt", ergänzt Michaela Vogel. Da ist etwa die Rede von der "Weißen Frau vom Bildbach", die Silberstücke im Wasser verstreut haben soll. Es ranken sich aber auch Legenden um den Sand, der einst am Bildbach geschürft wurde. "Den Ursprung dieser Legenden kennt man nicht mehr", sagt die Kunsthistorikerin. Wie bei Märchen seien diese Mythen und Legenden vom Hörensagen, vom Weitertragen und vom steten Dazudichten entstanden.

Wanderungen zum Altschloss: 9./23./30. Juni von 14 bis 15.30 Uhr, Treffpunkt: Stadtgalerie Markdorf, Ulrichstraße 5, Anmeldung: Tourist-Information jeweils bis zum Vortag, Preis: 5 Euro pro Person.