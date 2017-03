Markdorf Neuer Star am weiß-blauen Singer/Song-Writer-Himmel im Theaterstadel

Mathias Kellner tritt mit \"Kettnkarussell\" im Markdorfer Theaterstadel auf.

Markdorf (büj) Man kann sie immer noch hören: Diese grenzenlose Wut, die er gegenüber seinem ehemals besten Freund hegt. "Wir waren Brüder", erzählt Mathias Kellner. Jedenfalls im Kindergarten und auch noch in der Grundschule – dann trennten sich die Wege. Man verlor sich aus den Augen, begegnete sich wieder. Der eine studierte, der andere machte eine Schreinerlehre. Der andere, das war Mathias Kellner – bevor er sich zum Star der bayerischen Singer/Song-Writer-Szene emporgearbeitet hatte – als ihn der hochnäsige Freund noch für einen Langweiler, ja für eine ausgemachte Dumpfbacke hielt. Und einen Augenblick lang hat es geklungen, als gäbe es nun Nachsicht, ein bisschen Milde für den Kindergarten-Freund. Falsch, ganz falsch. "Ich hab keine Zeit für dich", raunzt Kellner ins Mikrofon. Der Zorn ist keineswegs verklungen. Er ist frisch, gallig, bitterböse. Ohne Zweifel schwemmt sich da jemand sämtliche Anflüge vermeintlichen Gutmenschentums von der Seele.

In gewisser Weise war dies dann die Klimax. Ein Ausbruch, der sich angekündigt hatte. Denn schon im Lied davor hatte Kellner mit dem Typus "Zipfelgesicht" abgerechnet. Mit jenen bedenklich gedankenlosen Plauderern, die sich immerfort im Radio, überhaupt in den Medien verbreiten. Kellner findet das schade. Schade, weil hier soviel Energie verpufft – bei Leuten, die sich einfangen lassen von eben jenen zipfelgesichtigen Plauderern. Weshalb er, Kellner, seinen Protest-Song schrieb. "Haltet die Welt an!", ruft er in breitem Niederbayerisch (vor dessen schriftlicher Wiedergabe der Rezensent kapitulieren musste), "ich steig aus". Es folgt die Aufforderung: "Bitte benutzen Sie den Instrumentalteil, um nachzudenken."

Was schade wäre. Viel zu schön spielen Mathias Kellner und sein Begleiter Otto Schillinger auf ihren Gitarren. So schön sogar, dass man die Augen schließen und das vielschichtige In-, Gegen-, und Miteinander der Saiteninstrumente einfach nur auf sich wirken lassen, genießen mag. Einigen Genuss übrigens bereitet den beiden Männern auf der Bühne auch ihr eigenes Spiel: dieses Galoppieren des Rhythmus, dieses satte Raunzen der tiefen Blues-Riffe – im Wechsel mit delikaten Harmonien, ebenso hauchfein wie bei Simon & Garfunkel, den großen Vorbildern Kellners. Womit das resolute Festschrauben des Skalen-Knopfs auf Bayern 1 des Vaters doch noch sein Gutes gehabt haben mag. Kellners Wut darüber ist übrigens unterdessen in Milde umgeschlagen.