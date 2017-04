Markdorf Neuer Sprinter für die Markdorfer Feuerwehr

Das neue Einsatzleitfahrzeug löst den bisherigen, knapp 25 Jahre alten VW-Bus ab. Der ausgebaute Mercedes Sprinter soll bereits am Samstag bei der Jahreshauptübung der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Markdorf (gup) Fast 25 Jahre hatte der Einsatzleitwagen der Feuerwehr auf dem Buckel, nun wird er durch eine Neuanschaffung ersetzt: Bei der Markdorfer Feuerwehr freut man sich über den neuen Einsatzleitwagen auf Basis eines Mercedes Sprinter, der den bisherigen VW-Transporter, Baujahr 1993, ersetzt. Dieser Tage sei das neue Fahrzeug beim Ausbauhersteller und Ausrüster Martin Schäfer GmbH in Oberderdingen abgeholt worden, heißt es in einer Mitteilung der Markdorfer Wehr. Die Kameraden, so Pressesprecher Martin Scheerer, seien schon auf dem neuen Fahrzeug eingewiesen worden, so dass es nun für den Einsatz und zur Gefahrenabwehr der Markdorfer Bürger zur Verfügung stehe. Der ausgebaute Sprinter verfügt über komplette Funktechnik, Fax, Telefon, Datenanbindung, Laptop mit Zusatzbildschirm, LED-Umfeldbeleuchtung und eine Wetterschutz-Markise. Das neue Fahrzeug soll bei der Jahreshauptübung am Samstag vorgestellt werden. Der Sprinter kostete 103 000 Euro. Im Haushalt waren 120 000 Euro eingestellt. Damit konnte die veranschlagte Ausgabe kostenseitig deutlich unterschritten werden.