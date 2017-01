Markdorf-Ittendorf Neue Pläne für Ittendorfer Mitte

Die Bebauung des Algemarin-Geländes in Ittendorf ist erneut Thema im Ortschaftsrat gewesen. die Objektgesellschaft Ittendorf plant hier jetzt neben einem Gewerbebereich vier Dreifamilien- und ein Sechsfamilien-Haus. Die Ortschaftsräte signalisierten ihre Zustimmung.

Nur einen Tagesordnungspunkt hatte der Ortschaftsrat Ittendorf am Donnerstagabend auf der Agenda und der kleine Sitzungssaal im Bürgerhaus war voll – zahlreiche Ittendorfer wollten sich informieren. Ging es doch um den Bebauungsplan Azenberg, das ehemalige Algemarin-Gelände, der seit Langem ein dominierendes Thema im Markdorfer Teilort ist.

Nachdem die Objektgesellschaft Ittendorf im April 2016 mit ihrer Planung insbesondere des Wohnbereichs im Rat auf wenig Gegenliebe gestoßen war, meinte Projektbetreuer Peter Kostenbäder: „Wir haben wieder von Null angefangen.“ Während damals noch von sechs Einfamilien- und fünf Doppelhäusern ausgegangen wurde, zeigten die nun präsentierten Pläne vier Dreifamilien- und ein Sechsfamilien-Haus.

„Die Wohnhäuser gehen an drei Investoren, die die Wohnungen am freien Markt vermieten werden“, erklärte der Geschäftsführer der Objektgesellschaft, Hans Fetscher. Beim Gewerbebereich habe es nur geringfügige Änderungen gegeben, wie ein Rücksetzen des zweiten Obergeschosses nach Norden und eine Reduzierung der Breite um rund einen Meter. Im neu geplanten Wohnbereich gibt es in den Dreifamilienhäusern Wohnungen mit 100 und im Dachgeschoss mit 75 Quadratmetern Wohnfläche, im Sechsfamilienhaus Wohnungen mit 75 Quadratmetern Wohnfläche. Für jede Wohnung gibt es je einen Carport und einen Stellplatz, die Erschließung erfolgt über eine Privatstraße.

Ortschaftsrat Thomas Braun (FW) begrüßte die Planung: „Ich bin froh, dass es weiter geht.“ Auf seine Frage nach der Mieterklientel meinte Fetscher, dass es wohl Menschen seien, die den ländlichen Raum suchten. Zur Frage von CDU-Rat Simon Pfluger nach dem Zeithorizont sagte Fetscher, er rechne mit einem Baubeginn in rund eineinhalb Jahren. Ursula Hutter-Koenen (CDU) wollte wissen, warum der Kinderspielplatz an den südöstlichen Zipfel im Gewerbebereich gerückt wurde. Fetscher erklärte, dass er dort in der Nähe der Kantine mit Toiletten sei und günstig liege, wenn einmal eine Ortsmitte geplant werde. Die Räte signalisierten, mit der Planung leben zu können.

Die Vorgeschichte

Seit Ende 2013 laufen die Planungen um das rund 9000 Quadratmeter große Grundstück. Seinerzeit kam das Gerücht auf, dass auf der rund 18 Jahre verwaisten Industriebrache der Firma Algemarin ein Club entstehen soll. Daraufhin wurde das Gelände an die Objektgesellschaft Ittendorf verkauft, die den Bau von 20 Einfamilienhäusern plante. Durch schwierige Abstimmungen, zum Beispiel mit dem Regierungspräsidium, verzögerte sich die Bebauung. Im April 2015 wurde die Planung nochmals grundlegend geändert. Statt zuletzt 19 Wohneinheiten waren nun acht Einfamilienhäuser vorgesehen und der neue Geschäftsführer der Objektgesellschaft, Hans Fetscher, kündigte an, zum bestehenden Algemarin-Gebäude zusätzliche Gewerbefläche in zwei angeschlossenen Baukörpern zu schaffen. Auch die Planung von sechs Einfamilien- und fünf Doppelhäusern im April 2016 stieß auf wenig Begeisterung im Ortschaftsrat. Mit der jüngsten Planung können die Ortschaftsräte hingegen leben, war der Tenor in der Sitzung. Jetzt kann sich ein förmliches Bebauungsplanverfahren anschließen. (wdg)