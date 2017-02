Neubauten für die Markdorfer Gutenbergstraße

Zwei Mehrfamilienhäuser sollen errichtet werden. Der Technische Ausschuss befindet am Dienstag über den Bauantrag

Markdorf – In der Gutenbergstraße sollen ein 7-Familienhaus und ein 12-Familienhaus errichtet werden. Darüber befindet der Technische Ausschuss in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 7. Februar. Der Bauantrag, der den Räten als erster Tagesordnungspunkt auf dem Tisch liegen wird, sieht dafür den Abbruch der beiden benachbarten Häuser Nr. 7 und Nr. 9 vor. Für die beiden Mehrfamilienhäuser wären einige Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Mühlöschle nötig, unter anderem für Baugrenzen-Überschreitungen und für die geplanten Flach- anstelle der vorgegebenen Sattel- oder Walmdächer. Die Verwaltung sieht darin aber keine gravierenden Probleme und empfiehlt die Zustimmung.

Das 7-Familienhaus auf dem Grundstück des Hauses Nr. 7 soll drei Vollgeschosse bekommen plus eines nicht als Vollgeschoss konzipierten Penthousegeschosses, das südlich davon gelegene 12-Familienhaus zwei Vollgeschosse plus anzurechnendem Penthousegeschoss. Die Häuser sollen zwölf respektive knapp 13 Meter hoch werden. Insgesamt sollen 18 Tiefgaragenstellplätze sowie zehn oberirdische Kfz-Stellplätze geschaffen werden. Für die Tiefgarage soll es eine neu zu schaffende Zufahrt von Süden her geben.

Die Sitzung

Der Bauantrag ist der erste Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am kommenden Dienstag, 7. Februar. Ebenfalls zum ersten Tagesordnungspunkt gehört auch ein Bauantrag zum Abbruch des Wohnhauses und Errichtung eines Zweifamilienhauses in der Hahnstraße 14. Zwei weitere Bauanträge für einen Neubau und die Sanierung eines bestehenden Hauses in der Brunnerstraße 16 folgen, ebenso wie zwei weitere Bauangelegenheiten, die die Paracelsusstraße und die Bahnhofstraße betreffen. Die Sitzung im Rathaus ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr. (gup)