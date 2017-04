Markdorf/Region Netze BW: Strom in Haushalten und Betrieben fällt aus

Ausfälle im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW rund um Bermatingen, meldet die EnBW.

Freitagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, seien Haushalte und Betriebe in Bermatingen, aber auch in Markdorf sowie in einer Reihe von Weilern und auf Höfen in Deggenhausertal ohne Strom gewesen. Die Rede ist von einer vierstelligen Zahl. Mehrere Monteure waren im Einsatz, um die beschädigten Kabelabschnitte bei Riedern sowie im Bereich der Ortsnetzstation Kreuzgarten zu identifizieren. Durch Schaltmaßnahmen in Abstimmung mit der Netzleitstelle Süd konnte ab 17.10 Uhr die Stromversorgung wieder hergestellt werden.