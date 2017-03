Markdorf "Nette Toilette" in Markdorf: Gratis dürfen wenn man mal muss

Bald schon zwölf statt nur zwei öffentliche WCs: Markdorf beteiligt sich am Konzept "Nette Toilette".

Das Thema ist zwar noch nicht so alt wie die Altstadt, aber auch nicht viel jünger: Es gebe zu wenige öffentliche Toiletten in Markdorf, hört man häufig. Damit wird bald Schluss sein. Denn die "Nette Toilette" wird bei den Passanten für Erleichterung sorgen, sollten sie ein dringendes Bedürfnis verspüren. Hinter der "Netten Toilette" steckt ein Konzept, das 2001 in Aalen erfunden wurde. Heute beteiligen sich bundesweit bereits rund 260 Städte, einige auch in der Schweiz – und nun auch Markdorf. In der Sitzung am Dienstag, 4. April, wird das Konzept im Gemeinderat vorgestellt. Danach soll die "Nette Toilette" zeitnah eingeführt werden. Damit wäre Markdorf auf einen Schlag um zehn öffentlich nutzbare Toiletten in der Innenstadt reicher.

Bei der wundersamen Örtchen-Vermehrung stützt man sich vor allem auf die Gastronomie. Acht Toiletten werden Restaurants und Bäckereien künftig auch für Nicht-Kunden zur Verfügung stellen (siehe Infokasten), mit dabei sind außerdem das Proma und Intersport Raither. Angestoßen hat die Initiative in Markdorf Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Bei einem Wirtestammtisch unterbreitete sie den Gastronomen die Idee. Die wiederum mussten nicht lange überzeugt werden, berichtet Wirtesprecher Markus Wiggenhauser vom "Lichtblick" im Gespräch mit dem SÜDKURIER. "Es kam ja auch bisher schon öfter vor, dass wir gefragt wurden wegen einer Toiletten-Nutzung, zum Beispiel von Müttern mit kleinen Kindern. Und da sagen wir ja auch nicht nein."

Inklusive der beiden öffentlichen Toiletten am Rathaus und Bahnhof, für die die Stadt verantwortlich ist, liegen Markdorf Marketing nun zehn unterschriebene Verträge vor, zwei Partner wollen die Verträge dieser Tage unterzeichnen. Vertragspartner sind ausschließlich Mitglieder der Händlervereinigung Aktionsgemeinschaft, die die verkaufsoffenen Sonntage und andere Aktionen aus ihren Gebühren finanzieren. Diesen, so heißt es seitens der Verwaltung, sollte als Zeichen der Verbundenheit ein Vertrag angeboten werden. Die teilnehmenden Partner erhalten von der Stadt 50 Euro monatlich für Reinigungskosten, Toilettenpapier und Wasserverbrauch. Außerdem übernimmt die Stadt die Lizenzgebühren.





"Nette Toiletten"

Das sind die Partner des Konzepts: Schwanenstüble, Café di Coppola, Restaurant Untertor, Lichtblick, Pizzeria Lamm, Bäckerei Hamma, Bäckerei Ulmer, Bäckerei Kloos, Proma und Intersport Raither. Hinzu kommen die beiden bereits bestehenden öffentlichen Toiletten am Rathaus und am Bahnhof. Rote Aufkleber an den Türen weisen auf den kostenlosen WC-Service hin.