Markdorf Naturschutz am Hexenturm: Nistplätze für Mauersegler

BUND und Feuerwehr bringen Nisthilfen am Hexenturm an. Für Mauersegler ist das eine wichtige Hilfe zum Überleben.

Markdorf – Die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND, nennt es eine "ökologische Aufwertung des Hexenturms". Für jene Mauersegler, die von Mai bis August das historische Gemäuer umschwirren, bedeutet es indes eine Hilfe zum Überleben. Wenn sie dann eine Anlauf- oder genauer Anflugstelle finden. Dies in Form von sechs etwa einen Meter langen und 15 Zentimeter tiefen Kästen aus Holz-Beton. Gestern Morgen wurden sie unter den beiden Dach-Simsen des Hexenturms angebracht.

Alwin Ströbele, Mitglied der Markdorfer BUND-Gruppe, und Mathias Brutsch vom städtischen Bauhof hantierten in luftiger Höhe. Beim Bohren, Dübeln und Schrauben wippte der Korb der hoch ausgefahrenen Drehleiter nach jedem Arbeitsschritt, sodass Brutsch an der Wand abstützte, während Ströbele den bei Dachdeckermeister Willi Bochtler entliehenen Akku-Bohrer benutzte. Zur Arbeit eilende Passanten und in die Schule strebende Schüler blickten dabei verwundert auf das vor Alter Kaplanei und Hexenturm rangierte Feuerwehrfahrzeug, dessen Drehleiter Dietmar Bäder ausgefahren hatte. Ebenso wie Mathias Brutsch ist er Mitarbeiter des Bauhofs und außerdem Freiwilliger bei den Markdorfer Wehrleuten.

Dass Feuerwehr und Stadt umstandslos Hilfe gewährt haben, das freut Alwin Ströbele und Franz Kieferle, seinen Mitstreiter vom BUND. Beide lobten überdies den Gemeinderat. Weil der die von der Umweltgruppe eingebrachte "ökologische Aufwertung" des Hexenturms – von der außer Mauerseglern auch an anderer Stelle nistende Turmfalken profitieren – bewilligt hat. Und mehr noch: einen deutlichen Zuschuss für die Nistkästen gewährte. Grünes Licht für die Veränderungen am historischen Turm gab es auch von der Denkmalbehörde.

Immer nötiger werden die künstlichen Brutstätten aus Holzbeton, "da die Mauersegler zunehmend weniger Lücken und Nischen finden", wie Franz Kieferle erklärt. Den Grund gibt Alwin Ströbele an: "Unsere Hausfassaden werden immer glatter – da bleibt nichts mehr offen." Anders als bei den Gebäuden, die noch im vorletzten Jahrhundert entstanden sind. Wo sich Vögel und Insekten noch problemlos unter Vorsprüngen oder in Mauerritzen einnisten konnten.

Ströbele ist von klein auf fasziniert von den Mauerseglern. "Als ich einmal Fliegen aus dem Fenster geworfen hab", so erinnert er sich, "ist gleich ein Mauersegler gekommen – und hat sich die Fliegen geschnappt." Beeindruckt zeigt sich der Naturfreund nicht nur von der Geschicklichkeit der Vögel. "Sie schlafen in der Luft, sie leben in der Luft." Kieferle ergänzt, dass Mauersegler pro Nacht rund 20 000 Insekten fressen. Und dass sie nur zum Nisten auf den Boden kommen. Künftig dann auch in den – übrigens gut zu reinigenden – Holzbeton-Kästen am Hexenturm.

Mauersegler

Der Mauersegler gehört zu der Ordnung der Segler-Vögel. Mit der Schwalbe ist er nicht verwandt. Nach Mitteleuropa kommt der "Langstreckenzieher" aus dem Süden Afrikas. Die sichelförmige Form ihrer eine Spannweite von bis zu 45 Zentimetern erreichenden Flügel lässt sie gut erkennen. Ein anderes typisches Erkennungsmerkmal ist der schrill-hohe Ruf des Mauerseglers. Ursprünglich ein Felsbrüter brütet der Mauersegler seit dem Mittelalter vermehrt in mehrgeschossigen Gebäuden; er wird deshalb auch zu den "Kulturfolgern" gezählt.