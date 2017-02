Narrenspott mit höfischen Tänzen in der Markdorfer Stadthalle

Abschluss der Fasnet mit dem Schlussball am Dienstagabend: Das "Dreckkübelgschwätz" der Historischen Narrenzunft sparte wieder einmal nicht mit närrischen Seitenhieben – und hielt in diesem Jahr und zur 55. Auflage charmante Überraschungen bereit

Markdorf – Tempo-30-Blitzer, das Rathaus ins Bischofsschloss und die Südumfahrung: Das waren die "politischen" Renner beim "Dreckkübelgschwätz", dem Schlussball der Historischen Narrenzunft am Dienstagabend in der wieder einmal vollen Stadthalle. Die wahren Renner, weil wunderbare Überraschungen, waren aber zwei tänzerische und gesangliche Einlagen. Die "Fürstbischöfliche Seniorenchor-Tanzgruppe" um das Ehepaar Geiger entführte ins höfische Zeitalter, die Damen von der "Bar to go" reimten singend Dankes- und Spottverse auf "ihren" Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer.

Der begrüßte mit einem "merci, merci, merci" an alle Fasnet-Helfer das Publikum der "idyllischen Stadt, die leider noch keine Südumfahrung hat". Der Vertrag wurde verloren und nicht wiedergefunden, dabei habe Ex-Bürgermeister Bernd Gerber "pflichtbewusst nur einen aufgeräumten Schreibtisch haben, als er ging". Ein "Narrenstück" sei es, ihn deshalb angreifen zu wollen.

Schlossdame Margot Geiger pries ihr höfisches Ensemble, das Schwung ins Rathaus bringe: "Die Musik beflügelt Seele und Geist." Dies täte auch den Amtsleitern im Schloss dann gut. Die Damen von der "Bar to go" um Lisa Bitzenhofer bedankten sich fürs "große Fest", wollten aber keinesfalls lobhudeln. "Abend für Abend allein zu Haus, selbst der blinde Kaminfeger weiß schon Bescheid", klagte Lisa Bitzenhofer über ihres Gatten Abwesenheiten während der heißen Phase der Fasnet.

Pfarrer Ulrich Hund sang und bänkelte wieder seine spöttischen Lieder: Die 1200-Jahr-Feier stören nur die Kelten. Kein Gewerbe, kein Bauen, dabei lebe die Stadt doch vom Bauen – zu besichtigen am "Mangoldhattan". Tote Hose auch am Bahnhofsareal, denn "eher kommt der Hund pünktlich zur Kirche, als die Zauneidechse über die Gleise". Auch der "Wirtschaftsstandort" Markdorf bekam sein Fett ab: "Mehr als zum verkaufsoffenen Sonntag Geschäfte öffnen, machen beim großen Narrentreffen Gaststätten zu." Schlossherr im Bischofsschloss werde bald "Georg, der Geiger". Doch im Zeitalter des Absolutismus herrsche "Albert, der Reiche": "Das Bischofsschloss, das lass ich jetzt sein, in diesen alten Bau lass ich den Riedmann rein."

Wort- und vor allem stimmgewaltig wetterte Salems Dekan Peter Nicola gegen die "idiotischen 30er-Zonen" samt der "greulichen Blitzer-Säulen". Zwischenzeitlich habe sogar die Verwaltung in Bermatingen "Blut geleckt". Doch die wackeren Bürger würden sich weigern, bei sich den Strom für dieses Abzock-Gerät abzapfen zu lassen. Deshalb blitzt es in Bermatingen heute noch nicht. Das Autokennzeichen "HDB" sollten die Bermatinger dafür bekommen: "Heldendorf Bermatingen". Landrat Wölfle und Co. sollten das abgezockte Blitzer-Geld ohnehin besser in die marode Bodensee-Gürtelbahn investieren. Tusch und Applaus! (Über den zweiten Teil berichten wir morgen.)

Dreckkübelgschwätz...

... ist ein Markdorfer Fasnet-Höhepunkt. Die Narrenzunft schreibt selbst von "'s Dreckkiblg'schwätz", eine Ortografie, an der jeder "Fischkopf" garantiert verzweifelt. Der Dreckkübel ist im Alemannischen der Mülleimer – beim Schlussball in der Stadthalle die Bütt – und das Gschwätz ist schlicht das Reden (oder Lästern). (gup)