Markdorf Narrensamen lernt bei Maskenvorstellung der Zunft die Fasnetsfiguren kennen

Narrenrätin Nicola Benz erklärt den Erstklässlern der Jakob-Gretser-Schule, was es mit Hänseler, Kaujohle und Co. auf sich hat.

"Welche Farben hat eigentlich ein Hänsler?", fragt der eine. "Meine Schwester ist bei den Kaujohle", erzählt der andere. Munter tauschen sich die Schüler der 1d an der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf über die Fasnets-Figuren der Historischen Narrenzunft aus, Narrenrätin Nicola Benz erklärt ihnen Einiges zur örtlichen Fasnet. Dazu gehört etwa, dass das Blau der Hänseler in der Vergangenheit bereits gewechselt hat, weil ein Stoff nicht mehr lieferbar war.

In Erinnerung wird Benz' Besuch auch dank des Narren-Malbuchs bleiben, das die Zunft in diesem Jahr gefertigt hat und an Kinder im Kindergarten sowie Erst- und Fünftklässler austeilt. "Das ist also schon ein wenig etwas Besonderes", sagt Benz. "Danke", sagen die Kinder im Chor, bevor sie die ersten bunten Malstifte auspacken.

Klassenlehrerin Friederike Brahner erzählt, dass die Fasnet besonders vor den Ferien auch im Unterricht ein Thema ist. Manches sei schon bekannt, "die Kinder kennen es auch von den Umzügen". Doch auch sie selbst habe durch Benz' Einführung viel Neues erfahren – ob über Einzelfiguren wie den Büttel mit Narrenzepter oder den Ursprung der Kaujohle im Wald Kau bei Markdorf. So müssen die Kinder nicht lange überlegen, als sich Benz verabschiedet: Auf ein lautes "Narri" antworten sie mit einem noch lauteren "Narro".