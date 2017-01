Markdorf Narren zeigen ihre Geschichte in einer Ausstellung

Die Historische Narrenzunft eröffnet anlässlich des Landschaftstreffens die Ausstellung "Da war doch mal was...". Bis zum 5. Februar sind darin viele Stücke aus der Zunftgeschichte zu sehen.

"Narri", lautet die Begrüßung von Dietmar Bitzenhofer, Zunftmeister der Historischen Narrenzunft. Prompt hallt das "Narro" der geladenen Gäste in der Stadtgalerie als Antwort wieder. Die Stadtgalerie steht ganz im Sinnen der Narren und der Fasnacht, denn dort befindet sich die Ausstellung "Da war doch mal was" der historischen Narrenzunft Markdorf. Die Galerie ist ganz in der Hand der Narren und präsentiert die unterschiedlichsten Stücke aus der Geschichte der Zunft.

Zu Beginn der Vernissage spielen Christiane Riedmann im Kaujohle-Häs, Leonie Riedmann als Gardemädchen und Thomas Benz im Hänseler den traditionellen Narrenmarsch mit Geige, Flöte und Fagott. "Der Narrenmarsch mal ganz anders", freut sich der Zunftmeister und begrüßt die anwesenden Gäste und spricht seinen Dank an all die vielen fleißigen Helfer aus, ohne die es nicht zu der Ausstellung gekommen wäre, wie auch an alle, die mit Leihgaben die Ausstellung vervollständigten. "Da war doch mal was" habe im Gegensatz zu "Es war einmal" kein Ende, erklärt Bitzenhofer das Motto. Es gehe um Offenheit, Spontanität, um einen Raum ohne Grenzen, in dem man sich frei bewegen kann. Und genau diesen Raum haben die Frauen der alten Garde genutzt, um eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die nicht nur die Geschichte der Narrenzunft und der Fasnacht in Markdorf darstellt, sondern auch Verbindungen zu den Künsten schafft. Gemälde der Markdorfer Künstler Bruno Müller und Roland Peter Litzenburger bilden einen Kontrast zu den Masken und den verschieden Häsern, die ausgestellt sind. "Das besondere an der Ausstellung ist die Verbindung mit den bildenden Künsten", beschreibt es Pfarrer Ulrich Hund.

Er und der Regional-Historiker Herman Zitzlsperger referieren über die Bilder der beiden Künstler und schlagen die Brücke zu den Ausstellungsstücken der Narrenzunft. Am Ende seiner Rede lautet das Urteil von Ulrich Hund: "Ein Fest für die Augen." Die Ausstellung besteht aus Brüchen und Stilmix und sorgt so für Spannung.

Zwischen den einzelnen Reden treten immer wieder die drei Musiker auf und geben bekannte Stücke wie das Badnerlied zum Besten, das am Ende von allen Anwesenden mitgesungen wird. Ein besonderes Highlight ist das Lied "mein Markdorf" von Leo Bürgle geschrieben und das Dietmar Bitzenhofer gefunden hat und von Christiane Riedmann am Klavier vorgetragen wird.

Nach den unterschiedlichen Reden und musikalischen Darbietungen ist die Ausstellung offiziell eröffnet. Innerhalb von Minuten bilden sich kleine Grüppchen, die die unterschiedlichen Exponate bewundern. Ein besonders Stück ist die Zunftlade, die 1938 von Johann Beck geschnitzt wurde. Aber auch das älteste Stück, eine Narrenzeitung von 1924 und ein Strohbär aus Wölflingen sorgen für Aufmerksamkeit. Mit der Ausstellung können Menschen mit der Zunft in Kontakt treten, die sonst nicht so viel mit der Thematik zu tun haben, beschreibt es Hertha Köhler, eine der Organisatoren. "Die Ausstellung ist entstanden, damit man die Zunft hier zum Landschaftstreffen einmal präsentieren kann", sagt sie. Für die Vorbereitung brauchte es viele fleißige Unterstützung und Zeit. Doch auch wenn es mal anstrengend wurde habe sich der Aufwand gelohnt. "Es hat auch viel Spaß gemacht", meint Köhler.

Zur Ausstellung

Die Ausstellung "Da war doch mal was" der Historischen Narrenzunft Markdorf ist bis 5. Februar zu sehen. Geöffnet ist die Stadtgalerie donnerstags und samstags jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 17 Uhr, bei kostenlosem Eintritt. Zu sehen sind Stücke der Markdorfer Zunftgeschichte sowie Leihgaben andere Zünfte. (jli)