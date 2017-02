Markdorf Narren sorgen bei Seniorenfastnacht für Stimmung

Viele Gäste kommen zur Seniorenfastnacht in die Stadthalle. Geboten werden Kaffee, Kuchen und fastnachtliches Programm.

Bunter geht's kaum. Grüne, blaue, rote Hüte. Große Hüte, kleine Hüte, Hüte mit Bändern, Hüte mit Plaketten und Hüte, an denen Federn stecken. Pfarrer Tibor Nagy trägt Sombrero, Pfarrer Ulrich Hund eine Strickmütze – mit dem selben rot-gelben Streifenmuster wie Gemeindereferentin Stefania Menga. Und Pfarrerin Kristina Wagner ist als Zauberin verkleidet – mit passendem überaus spitz in die Höhe ragenden Hut. Patricia Schnekenbühl hat ebenfalls einen Hut auf, einen roten. Aber dem schenkt sie keine Beachtung. Viel wichtiger ist ihre Hose. "Die passt immer noch", berichtet sie dem Publikum. Das hält sie seit 15 Jahren so. Seitdem sie das ihr etliche Nummern zu große Beinkleid geerbt hat, mitsamt der Rolle, die bis dahin Artur Effinger ausfüllte: die Moderation der alljährlichen Seniorenfastnacht in der Stadthalle. Dem Treffen der Senior-Narren im Rentenalter, zu dem stets die Stadt einlädt. Und zu dem die Kirchen den Kuchen spendieren, wie Pfarrer Hund ausdrücklich betonte, als er die farben- und formenfroh behüteten Gäste im Saal begrüßte.

"Ich hab mal gezählt", wendet sich Patricia Schnekenbühl an die Senioren. Übern Daumen seien etwa 40 Männer da. Dem stünden rund 200 Frauen gegenüber, sagt die Moderatorin und stößt einen Freudenschrei aus. Als sie sich wieder gefangen hat, wendet sie sich an die Männer. Jeder solle bei der nächsten Senioren-Fastnacht einen Freund mitbringen, damit sich das Geschlechter-Verhältnis etwas verschiebt. Im Programm waren solche Veränderungen weniger nötig. Dort lag der Männeranteil eher hoch. Zwar tanzte im Kirchenchor – pardon: bei den fürstbischöflichen Chor-Tänzern manche Dame in Hosen, was dem gezierten Auftritt der Gruppe in ihren Renaissance-Kostümen noch zusätzlich zuträglich war, doch hatten bei den Wortbeiträgen auch die Männer ihren Anteil.

Sofern sie zu Wort kamen. Bei Richard Gratwohl, dem Co-Moderator wirkt es immer so, als habe er große Mühe, sich neben der wortgewaltigen Patricia Schnekenbühl zu behaupten. Übrigens hatte er auch einen Hut auf, außerdem das Oberteil von Artur Effingers kariertem Anzug an. Aber zurück zur Wortgewalt: weder Pfarrer Hund, noch seinem evangelischen Kollegen, Pfarrer Nagy, fehlt es daran. Was sie neuerlich unter Beweis stellten – ebenso wie ihre Fähigkeit, Pointen zu formulieren.

Kleine Spitzen waren indes aus dem Kirchenchor gekommen. Der nämlich diente sich der Stadtspitze an, als fürstbischöfliches Chor-Tanz-Ensemble. Mit Musik und Tanz halte die Musik Einzug in der demnächst im Schlossturm residierenden Verwaltung – und bringe endlich Schwung in das Gebäude. Was in der Stadthalle indes kaum nötig war. Dort hielten die Gehrenberg-Spatzen auf Trab – und das Bühnenprogramm hielt bei Laune.



Programm

Den Auftakt bildete der Narrenmarsch der Historischen Narrenzunft. Der Kindergarten St. Nikolaus führte eine "kunterbunte Kinderfastnacht" vor, einstudiert von Marita Schmucker und Cornelia Binder, der Kirchenchor präsentierte "Mittelalterliche Tänze", Wolfgang Maria Beck trat als "singendes Schlitzohr auf, vom Turnverein tanzten die "Diamonds Girls", Angelika Thum und Maria Stump von der katholischen Frauengemeinschaft demonstrierten die "Sorgen eines Ehepaars", der Turnverein zeigte Zirkus-Akrobatik und Mädchen-Geräteturnen, Brigitte Bauder beklagte "Der Lack ist ab" und die Narrenzunft führte in einen "Affenstall".