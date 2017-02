Markdorf Närrisches frisch gedruckt: Der Markdorfer Ochsenbachkurier ist da

Der 61. Ochsenbachkurier ist erschienen und wurde im Druckhaus Zanker feierlich übergeben. Die Markdorfer Narrenzeitung ist ab Freitag erhältlich.

"Es ist jedes Jahr ein Highlight, wenn an einem Samstag im Januar in Markdorf gleich drei Zeitungen auf einmal erscheinen." Die wichtigste dieser drei Zeitungen aber, so Narrenbüttel Dietmar Bitzenhofer, sei nebst anderen "Kurieren" der Ochsenbachkurier. "Aber wir haben doch schon Februar", reklamiert aus dem Hintergrund Conny Rick. Recht hat sie, und dann fällt auch Büttel Bitze nichts mehr ein, außer vielleicht schmunzelnd auf die neue Rubrik in der legendären Markdorfer Narrenzeitung zu verweisen. Die da lautet: "Klugscheißer".

Peinlichkeiten und gut gehütete Geheimnisse kommen also mal wieder ans Tageslicht. Besser gesagt, frisch aus der Druckerei Zanker. So präsentierte Rainer Zanker vor einer Abordnung der Historischen Narrenzunft die 61. Ausgabe des Ochsenbachkuriers. Das ist die Chronik sämtlicher Fettnäpfchen, in die es übers Jahr zu treten galt, und eben all der Peinlichkeiten, die besser mal unter dem Tisch geblieben wären.

Jetzt sind sie raus, auch wenn's Dietmar Bitzenhofer noch nicht so recht glauben kann. "Was? Isch die ganze Zeitung scho druckt?", zeigt er sich sichtlich verwundert. "Sie wird sogar ab morgen verkauft", kontert Conny, denn aus keinem anderen Grund sei man doch hier, erneut mit dem Rick'schen Mundwerk diesen Fauxpas des "Chefs" goutierend. Aber wer weiß? Vielleicht gehört das ja alles zum Bitzenhofer'schen Programm und wird von ihm gekonnt als Teaser, als Appetitmacher auf dieses druckfrische Werk eingesetzt.

Wie vieler Schritte es bedarf, bis solch ein Werk, in den Händen der Leser liegt? Mit 68 Seiten ist es als Zeitung beinah schon kein Kurier mehr, sondern ein ordentlicher Ochsenbach-Opus. "Bevor die Zeitung gemacht wird, muss sie geschrieben werden", sinniert Bitzenhofer fast philosophisch. Und wer hat sie geschrieben? Mit enormem Engagement war Annika Rössler ein ganzes Jahr lang damit beschäftigt, sämtliche ihr zugetragenen Anekdoten zu sortieren und niederzuschreiben. "Manche Geschichten aber schreibt das Leben selbst", schmunzelt sie in Richtung ihres Ehemannes und Narrenvater Hubert. Und manche sogar punktgenau: So sei es Hubert Rösslers Passion, auf sämtlichen Fotos der Markdorfer Blitzer in Perfektion zu posieren. Nur der Ittendorfer Blitzer habe noch in seiner Bilanz gefehlt. Bis zum gestrigen Tag.

Durch viele Hände muss dieses Druckwerk gehen, bis es in jenen der Leser liegt. So haben Nicola Benz und Martina Burkart unzählige Stunden mit dem Lektorat verbracht, während Conny Jelitte vom Druckhaus Zanker mit Layout und Gestaltung dem Printprodukt zu seinem Gesicht verhalf. Und damit das Ganze auch finanzierbar wird, bedarf es natürlich jeder Menge Inserate. In ihrem neuen Amt und als Nachfolgerin von Winfried Welte hatte Franzi Gäng hier ganze Arbeit geleistet.

Am Ende musste er doch noch einmal seinen Senf dazu geben, der Bitze, der Markdorfer Narrenbüttel. Nämlich zu Wienerle mit Bauernbrot.

2000 Exemplare und 68 Seiten umfasst die 61. Ausgabe des Ochsenbachkuriers. Publizistisch verantwortlich ist seit vergangenem Jahr Annika Rössler. Die jährlich erscheinende Zeitung wird von der Historischen Narrenzunft am Freitag ab etwa 17 Uhr und am Samstag ab 9 Uhr direkt von Haustür zu Haustür verkauft. Auch ist sie ab Samstag an folgenden Stellen für 2,80 Euro erhältlich: Bahnhofskiosk, Bäckerei Neumann, Ulmer und Wehr, Bären-Apotheke, Buchhandlung Wälischmiller, Backstube Kloos, Des & Sell, D-Tal-Markt Untersiggingen, ESSO-Tankstelle, Frisör im Hinterhof, Kappeler Bekleidungshaus, Metzgerei Seitz, Rahmen & Kunst, Schwäbische Zeitung, SÜDKURIER