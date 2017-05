Markdorf Nachwuchsmusiker bei "Kids in concert"

Der Bläsernachwuchs aus Markdorf und Bermatingen lädt zum Konzert im Ittendorfer Bürgerhaus ein.

Markdorf (büj) Für die Bläserklasse wird es eine Premiere sein. Sie spielt erstmals mit bei "Kids in concert". Das erklärte nun Martin Schmid. Der Leiter der Gemeinschaftsjugendkapelle Markdorf-Riedheim-Ittendorf-Bermatingen-Ahausen zählt den Auftritt der Grundschüler zu den Höhepunkten des Konzertnachmittags am Sonntag, 28. Mai. Dann treten im Ittendorfer Bürgerhaus ab 17 Uhr die Nachwuchsbläser aus Markdorf, aus seinen Teilorten und aus Bermatingen sowie Ahausen auf. "Wir machen das jetzt schon zum vierten Mal", erläutert Martin Schmid.

Ein Besuch im Musikerheim der Stadtkapelle zeigt, dass Schmids Jugendliche intensiv üben. Sie sind schon von draußen zu hören. Und sie lassen sich auch nicht davon stören, dass ein Probenfoto aufgenommen wird. Ihr Dirigent hält sie im Takt. Ja er wiederholt die Phrase zur Sicherheit noch einmal. Irgendetwas hat in seinen Ohren noch nicht perfekt genug geklungen. Da wird der umherturnende Fotograf keines Blickes gewürdigt. Hier herrscht volle Konzentration.

Kein Wunder, ist das Konzert doch schon in wenigen Tagen. Und da möchte man vor den Besuchern glänzen. Neben Martin Schmid und der von Musikschullehrer Alexander Schirmer geleiteten Bläserklasse der Jakob-Gretser-Grundschule treten noch das Bläservororchester von Johanna Clavet und das ebenfalls von Alexander Schirmer geleitete "Mini Wind-Orchester" auf. Beide gehören zur Musikschule.

"Unsere Idee ist es, beim diesjährigen "Kids in concert"-Konzert einen Überblick über die Stufenfolge unserer Ausbildung zu gehen", erklärt Martin Schmid, "die Stufenfolge von Klein bis hin ins Gemeinschaftsjugendorchester." So bekomme das Publikum einen Eindruck vom guten Ineinandergreifen, von der engen Kooperation der Ausbildungsträger: Schule, Musikschule und Vereine. Jugendorchesterleiter Schmid macht indes keinen Hehl daraus, dass trotz der wohlfunktionierenden Abstimmung der Bläsernachwuchs keineswegs von selber kommt. G 8, Ganztagsunterricht, andere Aktivitäten in der Freizeit stehen im Wege. Kurz: der Nachwuchs will umworben sein.

"Kids in Concert" findet am Sonntag, 28. Mai, 17 Uhr, im Bürgerhaus Ittendorf statt. Der Eintritt ist frei.