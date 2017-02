Markdorf Nachruf für verstorbenen Lehrer: "Ein Mentor und Freund"

Ex-Schüler des verstorbenen Lehrers am Bildungszentrum Markdorf, Eckhardt Schulz, haben einen Nachruf auf ihn verfasst.

Markdorf (sk/gup) Ein Nachruf ganz besonderer Art erreichte die Markdorfer SÜDKURIER-Redaktion in dieser Woche: Ehemalige Schüler des jüngst verstorbenen Lehrers am Bildungszentrum Markdorf, Eckhardt Schulz, haben an dem Text mitgearbeitet und ihn auch illustriert. Wir veröffentlichen den federführend von Eckhardts Ex-Schüler Alexander Maucher verfassten Nachruf an dieser Stelle im Wortlaut:

"An die donnernde Stimme, mit der Eckhardt Schulz den Unterricht täglich begann werden sich viele ehemalige Schüler des Markdorfer Bildungszentrums ein Leben lang erinnern. Die Stunden mit ihm waren nie langweilig, denn er verstand es, den Lehrstoff nicht als notwendiges Übel, sondern als Baustein auf unserem Weg durch das Leben zu vermitteln. Mit ihm und zeitweise dem "Nasobem" (einem Fabelwesen aus einem seiner liebst zitierten Gedichte) schritten wir auf eben diesem voran und erhielten von ihm nicht nur erstklassige Lehre, sondern meist Lebensweisheiten, die jedem von uns noch Jahre später eine große Hilfe waren und sein werden.

Einzigartiger Humor

Eckhardt Schulz vermittelte uns die Grundlagen kritischen Denkens und verband jede Minute des Unterrichts mit seinem herausragenden und einzigartigen Humor. Selbst das oft nicht sehr große Literaturinteresse unter den Schülern wurde durch ihn täglich verstärkt, sodass schlussendlich jeder den Zauber und die Botschaften hinter Gottfried Keller und Co. verstand und zu schätzen lernte. Unvergessen die Gedichte, die er extra für seine Schüler verfasste, um uns in humorvoller Weise einen kleinen Spiegel vorzuhalten und uns auf den richtigen Pfad durch den Schulalltag zu lenken.

Ausdruck der Dankbarkeit

Er war nicht nur Lehrer, sondern Idol, Mentor, Mensch und vor allem Freund seiner Schüler. Wir möchten auf diesem Wege unsere unendliche Dankbarkeit hierfür ausdrücken und ihm auf seiner letzten Reise alles erdenklich Gute wünschen."