Markdorf Nach Bolivien in ein neues Leben

Der 20-jährige Markdorfer Gabriel Beck geht für ein Jahr nach Südamerika

Was Gabriel Beck derzeit plant, könnte sein Leben verändern. Denn der 20-Jährige hat seine Arbeit als Landschaftsgärtner gekündigt, um ein Jahr lang als Freiwilliger in Bolivien zu arbeiten. Eine Rückkehr in den alten Beruf sei zwar möglich, doch Gabriel Beck überlegt, sich umzuorientieren: Die Arbeit mit Kindern in Südamerika soll Grundlage sein für ein Studium der sozialen Arbeit. "Ich werde in dem Jahr merken, ob es wirklich etwas für mich ist", sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER wenige Wochen vor seiner Abreise. Erst muss er aber noch Formulare ausfüllen, Visa beantragen, packen und die Landessprache lernen.

Die Idee, einen Freiwilligendienst im Ausland zu absolvieren, hegt Gabriel Beck nach eigener Aussage bereits seit einigen Jahren und doch ging jetzt alles ganz schnell: Nach der mittleren Reife war er noch zu jung, nach abgeschlossener Ausbildung fiel die Entscheidung im März. "Ich hatte das für dieses Jahr aber eigentlich schon abgeschrieben, weil ich spät dran war", erzählt der 20-Jährige. Dann habe er das Angebot der Erzdiözese München und Freising entdeckt. Normalerweise würde man solche Projekte mit der örtlichen Erzdiözese, also Freiburg, abwickeln, doch Beck ergriff die Chance und zählt jetzt zu 17 Freiwilligen, die nach Südamerika geschickt werden. Was das genaue Land angehe, sei er offen gewesen, sagt Beck. Wegen einer Partnerschaft der Erzdiözese wird es jetzt Bolivien.

Einmal war der 20-Jährige bereits in Südamerika, um seine Schwester in Boliviens Nachbarland Peru zu besuchen – sie absolvierte dort einen Freiwilligendienst. "Danach war mir klar, dass ich so etwas auch machen möchte", sagt Gabriel Beck. Sein Einsatzort steht bereits fest: Unter der Woche wird er in einem Internat in Coroico arbeiten, der Ort ist etwa drei Stunden vom Regierungssitz La Paz entfernt. "Kinder- und Jugendarbeit macht mir Spaß, da fühle ich mich wohl", sagt Beck aufgrund Erfahrungen als Gruppenleiter der Ministranten. Und am Wochenende werde er dann in der Pfarrgemeinde arbeiten, gemeinsam mit einem anderen Freiwilligen. Den habe er bereits kurz kennen gelernt, gerade bei den Vorbereitungen tausche man sich ein wenig aus.

Zwei Wochen werde er noch arbeiten, dann stehen Arzttermine, Impfungen und Formulare auf dem Programm. "So richtig aufgeregt bin ich noch nicht, aber das kommt sicher noch", sagt er. Bis dahin lernt er Spanisch, denn das kann er bisher nicht. Dabei helfe ihm eine Nachbarin aus Chile. Und bis dahin freut er sich auf die fremde Kultur, die er kennen lernen möchte: "Ich finde, dass wir viel von diesen Menschen lernen können" sagt Gabriel Beck. Damit meine er Dankbarkeit und die Erkenntnis, wie gut es uns in Deutschland gehe. Land und Leute wolle er auch mit Reisen erfahren.

"Lebendiger trifft es glaub' ganz gut", sagt Beck etwa über die dortigen Feste, die er beispielsweise an Weihnachten erleben wird. Und das im Sommer, denn die Jahreszeiten sind umgekehrt. Heimkehren will er zwischendurch nicht, seine Familie wolle ihn aber besuchen kommen – dass ein Kind weg ist, seien sie von seiner Schwester ja schon gewöhnt.

Person und Spenden