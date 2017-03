Deggenhausertal Musikverein Riedheim ehrt Mitglieder

Mehrere Mitglieder sind bei der Hauptversammlung des Musikvereins Riedheim geehrt worden. Unter anderem wurde Reinhard Klökler zum Ehrenmitglied ernannt. Ein Höhepunkt in diesem Jahr ist für die Musiker das Pfingstmusikfest in Leimbach.

Markdorf – Mehrere Mitglieder des Musikvereins Riedheim sind im Rahmen der Hauptversammlung geehrt worden. Reinhard Klökler wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Norman Stohner, Mathias Knödler und Adelbert Kessler ausgezeichnet. Seit zehn Jahren sind Sandra Keßler, Yvonne Thiel und Julian Waibel dabei. Der Vorsitzende Ingo Mutter wurde von seinem Stellvertreter Dieter Gehweiler mit einem Reisegutschein überrascht: Er steht seit zehn Jahren an der Spitze des Vorstands.

Bei der Hauptversammlung überwogen die positiven Meldungen. Der Vorsitzender war sehr zufrieden mit der spielerischen Bilanz des vergangenen Jahres. "Insgesamt 24 Auftritte absolvierten wir 2016, etwa beim Stadtfest, am Weißen Sonntag oder in Ittendorf", blickte Mutter zurück. Aus dem Bericht des Dirigenten Nicolas Köb, den Dieter Gehweiler verlas, ging hervor, dass es Licht und Schatten gegeben habe. So zeige die Weiterentwicklung des Repertoires sowie die Auswahl der konzertanten und unterhaltsamen Stücke, wie gut es laufen kann. Besonders beim Weihnachtskonzert habe man das an den Reaktionen des Publikums feststellen können.

Köb kritisierte jedoch die nachlässige Probenbeteiligung. Regelmäßiges Proben aller Musiker sei für die Entwicklung der Leistung absolut notwendig, damit es keinen Rückschritt gebe. Den Musikern müsse bewusst sein, dass sie durchaus eine moralische Verpflichtung dem Verein und den anderen Musikern gegenüber hätten. Eine Kapelle klinge nur als ein Ganzes. Und so war Christian Keßler der einzige, der von Dieter Gehweiler dafür geehrt werden konnte, keine Probe versäumt zu haben. Lediglich einmal fehlten Edwin Gehweiler, Lothar Kessler und Angelika Fauler.

Im Ausblick auf das Jahr stehen 32 Termine auf dem Plan, davon 25 Konzerte. Höhepunkt ist wieder das Pfingstmusikfest in Leimbach, das in diesem Jahr zum 45. Mal stattfindet. Eine Änderung im gewohnten Programmablauf wird es am Freitagabend geben. Nachdem sich die Bodenseeperlen aufgelöst haben, übernimmt der Musikverein Riedheim wieder die Organisation des Abends. Gehweiler erklärte: "Wir bleiben dem vertrauten Konzept treu. Zuerst werden die Laizer Musikanten spielen und ab etwa 22 Uhr dann die Eichers. Der Eintritt ist frei." Nachdem im vergangenen Jahr der Sternmarsch zur Eröffnung des Ahauser Moschtfests buchstäblich ins Wasser gefallen war, will man am 1. Juli wieder beim Sternmarsch mit dabei sein. Den Abschluss findet das Vereinsjahr mit dem festlichen Weihnachtskonzert am 23. Dezember in der Mehrzweckhalle Leimbach.

Bürgermeister Georg Riedmann hob in einer kurzen Ansprache die hohe Verlässlichkeit des Vereins hervor: "Man kann sich auf Sie verlassen, sowohl bei musikalischen Auftritten, als auch, wenn es um Arbeit geht, wie etwa beim Pfingstmusikfest." Das spiegelt sich auch in den Finanzen wider. Kassenwart Christian Keßler konnte eine solide finanzielle Basis bilanzieren. Ortsvorsteher Hubert Roth dankte: "Hut ab vor dem, was ihr das ganze Jahr über leistet."

Musikverein Riedheim

Der Musikverein hat 71 aktive Mitglieder, inklusive Fahnenrotte und Festdamen, sowie elf Ehrenmitglieder und 247 fördernde Mitglieder.

16 Jugendliche spielen in der Gesamtjugendkapelle Markdorf, Riedheim, Ittendorf, Ahausen und Bermatingen. Weitere 20 Jugendliche befinden sich in Ausbildung. 15 Kinder machen erste musikalische Schritte im Blockflötenkurs.

Der Vorstand: Vorsitzender Ingo Mutter, Stellvertreter Dieter Gehweiler, Dirigent Nicolas Köb, Vizedirigent Benjamin Fuchs, Kassenwart Christian Keßler, Schriftführerin Bianca Seyfried, Jugendleiterin Sandra Kessler, aktive Beisitzer Benjamin Fuchs, Christoph Roth, Lothar Kessler, Max Nordmann und Norman Stohner, passive Beisitzer Michael Heumann und Joachim Hartel.

Informationen im Internet: