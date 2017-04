Markdorf Musikschule Markdorf gibt Schülerkonzert vor Senioren

Schüler der Musikschule Markdorf haben einen Konzert im Altenpflegeheim St. Franziskus gegeben. Es kam bei den Senioren so gut an, dass Musikschulleiter Gerhard Eberl versprach, mit seinen Schülern wiederzukommen.

Kinder, Jugendliche und erwachsene Schüler der Musikschule Markdorf haben ein Konzert für Bewohner der Einrichtung für betreutes Wohnen und des Altenpflegeheims St. Franziskus gegeben. Auf dem Programm standen Werke der Klassik, traditionelle Volksweisen, Folklore aus fremden Ländern, Musical-Melodien, aber auch Chansons. Auf Klavier und Blockflöte, auf der Geige, dem Akkordeon oder mit Gesang bewiesen die überwiegend sehr jungen Musiker, dass sich mithilfe von Rhythmen, Melodien und Harmonie jeder ansprechen und erfreuen lässt. Denn im bunten Strauß der Stücke fand sich für wirklich jeden Geschmack etwas. Darüber hinaus aber fanden offensichtlich auch die Musiker Gefallen. Waren doch manche Mädchen herausgeputzt, als träten sie in einem großen Konzertsaal auf.

Weder Blockflöten-Lehrerin Katja Verdi noch Elisabeth Holzschuh, eine der Betreuerinnen aus dem Pflegeheim, konnten sich daran erinnern, wann denn das letzte Musikschulkonzert in St. Franziskus gewesen ist. Klar war nur, dass es immer wieder zu Auftritten einzelner Ensembles aus der Musikschule kommt – und dass es vor vielen Jahren schon einmal ein größeres Konzert gegeben hat. Insofern war der Nachmittag kein Neuanfang, aber ein Wiederanknüpfen. Es wird sehr wahrscheinlich zu weiteren Auftritten in kürzeren Intervallen führen. Beim Publikum in St. Franziskus kam der Nachmittag ausgesprochen gut an. Die Reaktionen reichten von versonnenem Genießen, über augenscheinliches Entzücken bis hin zu fröhlichem Mitsingen. Musikschulleiter Gerhard Eberl versprach, mit seinen Schülern wiederzukommen.

Die Beteiligten

Antonia Berger, Jessica-Lin Köker, Samuel Looser, Lorenzo Morreale, Luise Otto, Michelle Jötten, Rosalie Berger, Hannah Jakoubek, Angelina Jötten, Victoria Reischel, Elisa Massanell, Thi An Le, Marlene Schulz, Carina Haug, Mateo Hügel Sanchez, Werner Abel, Monika Baumeister, Simone Völke, Celine Kaufmann, Angelina Sortino, Frauke Beck.