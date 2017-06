Markdorf Musikschüler bereiten sich auf Musical "Vogelfrei" vor

Am 1. und 2. Juli führen Schüler das Musikschule Markdorf das Musical "Vogelfrei" vor. Gesangslehrerin Anuschka Schoepe hat das Stück anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Reformation geschrieben. Es geht jedoch nicht um das Leben Martin Luthers, sondern um das Erwachsenwerden und menschliche Entwicklungen.

Markdorf – Gesang schallt durch die Räume der Musikschule. Begleitet wird er von Klaviermusik, einem Schlagzeug und einer Gitarre. Am Wochenende belagerten die Darsteller und Musiker des Markdorfer Musicals "Vogelfrei" die Räume. Nur noch zweieinhalb Wochen, dann hat das Luther-Musical in Markdorf Premiere. Um mit einer glänzenden Darstellung überzeugen zu können, proben die Darsteller und Musiker intensiv. Statt bei sonnigem Wetter Zeit am Wasser zu verbringen, probte das Team rund neun Stunden pro Tag.

Während die Darsteller am frühen Samstag nach und nach das Obergeschoss der Musikschule betreten, üben die ersten in kleinen Gruppen schon ihre Texte. Von allen Seiten dringen Gesprächsfetzen ans Ohr. "Das Probenwochenende war sehr ergiebig", wird am Ende das Resümee von David Eckmann lauten, dem Regisseur des Stücks. Zunächst liest jeder der Darsteller seine Rolle. Gemeinsam wird überlegt, wer in welcher Szene auf der Bühne ist und was er in diesem Moment zu tun hat. Dabei legen die Schauspieler viel Kreativität an den Tag. Die meisten sind Schüler der Musikschule, ebenso wie die Musiker, die das Stück live begleiten werden.

So auch Shaula Cruz Herrera, die seit einem Jahr Gesangsunterricht bei Anuschka Schoepe nimmt, der Autorin des Stücks. Über ihre Gesangslehrerin kam sie auch zum Musical. "Es klang interessant und aufregend, als Anuschka mir davon erzählt hat", erzählt die Schülerin begeistert. Schon früher habe sie Theater gespielt und spielt nun die weibliche Hauptrolle des Musicals, Sally. Besonders gut an dem Stück gefällt ihr, dass es anders ist: Auch wenn die Reformation thematisiert wird, so ist es dennoch kein rein kirchliches Musical. Die 16-Jährige erklärt: "Ich finde es toll, dass Anuschka nicht die Geschichte von Luther verarbeitet hat, sondern das, was er vertreten hat, in eine modernere Geschichte verpackt hat."

Seit rund 14 Monaten arbeitet Schoepe an dem Stück, das sie anlässlich des Jubiläumsjahrs 500 Jahre Reformation geschrieben hat. Mit der Idee kam Tibor Nagy, der evangelische Pfarrer der Gemeinde, zu ihr. "Tibor hat mich gefragt, weil ich mit meinen Schülern schon einmal ein Musical geschrieben habe", erzählt Schoepe. So machte sie sich an die Arbeit, schrieb an den Texten und der Musik. Heraus kam ein modernes Musical, in dem es um das Erwachsenwerden und menschliche Entwicklungen geht. "Ich hab mich in einen jungen Menschen hineinversetzt und überlegt, was den heute glaubensmäßig beschäftigt", erzählt Schoepe.

In der Geschichte geht es um den jungen Rockmusiker Eddi, ein Draufgänger, der einen Unfall erleidet. In seinem Komatraum reist er in der Zeit zurück und findet sich in einer Zeit wieder, in der der Ablassverkauf an der Tagesordnung steht und Menschen ihr letztes Geld für die Aussicht auf Rettung ausgeben. In dieser Zeit lernt der Protagonist mehr über sich, seine Beziehung zu seiner Freundin Sally und den eigenen Umgang mit dem Glauben, als er es in seiner gewohnten Umgebung getan hätte. "Es ist keine klassische Liebesgeschichte, aber auch kein klassisches Gut gegen Böse", beschreibt David Eckmann das Besondere an "Vogelfrei".

Besonders ist für die Autorin wie für den Regisseur auch das Team aus Darstellern und Musikern. Beide bezeichnen die Stimmung als "genial" und "super". Trotz intensiver Proben geht der Spaß an der Arbeit nicht verloren. Auf szenische Proben, die parallel von beiden betreut werden, folgt das Einüben der Lieder, die ein breites Repertoire abdecken. Von rockigen Songs bis zu klassischen und mittelalterlichen Klängen ist alles dabei. "Besonders ist das stimmliche Potenzial der Sänger", freut sich Anuschka Schoepe.

Selbst in den Pausen wird gemeinsam gesungen und Musik ist in der ganzen Musikschule zu hören. Während David Eckmann am Klavier den Rock 'n' Roll des Stücks spielt, singen die anderen dazu, tanzen und lachen. Gemeinsam überlegen sie, wie man den Song noch verlängern könnte, weil es so viel Spaß macht, dazu zu spielen. "Das Musical hat definitiv Ohrwurmcharakter", meint David Eckmann lachend.

Das Musical

Das Musical "Vogelfrei" ist eine Kooperation der Musikschule Markdorf und der evangelischen Kirchengemeine Markdorf. Seit rund drei Monaten wird mittwochs und freitags geprobt. Die Aufführungen finden am 1. und 2. Juli um 19 Uhr im Haus am Weinberg in Markdorf statt. Tickets kosten 12 Euro, ermäßigte Karten gibt es für 6 Euro (Schüler, Kinder, Studenten). Tickets im Vorverkauf im evangelischen Pfarramt, in der Musikschule, in der Buchhandlung Wälischmiller, in der Tourist-Info Markdorf und in der Kaffeemanufaktur.