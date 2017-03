Markdorf Musiklehrer Gerhard Schall: "Ich hole die Kinder dort ab, wo sie stehen"

Auf einen Kaffee mit... Gerhard Schall, Musiker und Musiklehrer, der in Überlingen wohnt und auch in Markdorf unterrichtet hat.

Herr Schall, sie feiern in in wenigen Tagen ihren 80. Geburtstag, sie wirken aber wesentlich jünger. Wie kommt das?

Ich halte mich fit.

Womit?

Mit den den drei besten Mitteln, die es gibt, um seine Jugend zu verlängern: mit Musik, mit Kreativität und mit Spaß an der Arbeit. Aber die Arbeit macht einem immer Spaß, sagen wir lieber Freude, Spaß ist so ein blödes Wort, dass alle immerzu benutzen. Was ich sagen will: Die Arbeit macht einem immer Freude, wenn man dabei kreativ sein darf. Das geht ihnen als Journalist doch sicher auch so.

Sie gelten in der hiesigen Musikerszene als Geheimtipp. Und mit Musikerszene meine ich die Jazz-Musiker auf der einen Seite – Sie treten immer mal wieder auf – und auf der anderen Seite die Musik-Schüler – von denen sie immer noch etliche unterrichten.

Ich liebe es, zu unterrichten. Aber ich liebe auch meine Schüler. In den Sommerferien merke ich immer, wie sehr die mir fehlen.

Das mit dem Geheimtipp vorhin war mein Ernst

Ja, weil ich keine Reklame mache für meinen Unterricht. (Lachend) Mein Ruf pflanzt sich durch Mundpropaganda fort. Aber jetzt mache ich hier schon selbst Reklame für mich.

Wie erklären sie sich Ihre Beliebtheit bei Schülern und auch bei den Eltern?

Ich hole die Kinder dort ab, wo sie stehen. Das geht aber nicht einfach so. Da braucht es einige Beobachtungsgabe und großes Einfühlungsvermögen.

Warum braucht es das?

Weil Kinder in der Regel keine Lust haben zu dem, was man Ihnen im üblichen Musikunterricht eintrichtert, ja einhämmert. Da geht es leider immer noch viel zu oft um technische Perfektion – nicht um das, was das Kind möchte. Ganz, ganz wichtig: Die Kinder dürfen nicht unter Druck kommen. Sie dürfen keinen Stress empfinden. Ich hatte da mal einen Schüler, der wollte partout keine Noten lernen. An einer normalen Musikschule ging das natürlich gar nicht. Bei mir ging's trotzdem. Weil der Junge ein wunderbares Gespür hatte. Es hat ungefähr acht Jahre lang gedauert, bis er neugierig wurde. Dann ging es plötzlich sehr schnell mit den Noten. Seinen alten Noten-Hass hat er abgelegt – und nur zwei Wochen gebraucht, um Noten lesen zu können.

Dieses Umgehen mit Kindern – haben sie das irgendwo gelernt oder ist das Ihre natürliche Begabung?

Lernen kann man das nicht. Natürlich musste ich mich am Musikkonservatorium auch mit Didaktik befassen. Da hat man uns einige Regeln mitgeteilt. Ob das geholfen hat? Ich weiß nicht. Ich verlasse mich lieber auf das, was ich sehe, wenn ich mit den Kindern spreche, sie beobachte, wie sie musizieren. Dann sehe ich, woran sie Freude haben. So übe ich mit ihnen in meinem Unterricht. Und es ist schön zu sehen, wie sie sich über ihre Erfolge freuen. Dadurch gewinnen sie Selbstvertrauen. Es gibt aber noch etwas, wo sie ihren Stärken begegnen: wenn sie im Ensemble spielen – zusammen mit anderen. Was auch zu den Prinzipien meines Unterrichts gehört: die Schüler so früh wie möglich gemeinsam auftreten lassen. Außerdem ist mit unbedingte Offenheit wichtig. Alle Eltern warne ich vor falschen Hoffnungen.

Raten sie ihnen vom Unterricht ab, wenn ein Junge, ein Mädchen nicht genug begabt ist?

Ich meine etwas Anderes. Allzu viele machen sich völlig falsche Vorstellungen vom Musikgeschäft. Dieser Markt ist sehr, sehr umkämpft. Großes Talent und eine herausragende Technik reichen noch lange nicht, um Erfolg zu haben. Nicht einmal um auskömmlich von der Musik leben zu können. Dafür gibt es viel zu viele vorzügliche Musiker. Sie haben es wirklich schwer, können gut spielen, haben eine Abschluss – um dann Lehrer an einer Musikschule zu werden. Um von hier nach da zu pendeln, hier zwei Schüler, dort vielleicht drei. Es ist ein Riesenaufwand.

Und wie war das bei Ihnen?

Ich hatte Glück. Außerdem waren die Zeiten noch anders. Nach dem Studium in Breslau, Hindenburg und Stolpe habe ich bei einer Jazz-Band vorgespielt, per Zufall. Mein Spiel hat gefallen, ich wurde vom Fleck weg engagiert. Bei den „Wichary“, einer wirklich bekannten Band damals. Wir haben damals mit unserer Tanzmusik in Polen gutes Geld verdient, das Fünffache, ja Sechsfache vom Gehalt eines Arztes. Und nachdem ich mit 30 eine Polin geheiratet habe, durfte ich auch ins Ausland. Wir sind im ganzen Ostblock aufgetreten, sogar in der Mongolei. Wir haben aber auch im Westen gespielt.

Wo Sie sich dann abgesetzt haben?

Ja, die Ehe mit meiner Frau war in die Brüche gegangen. Ich wollte einen Neuanfang, bin vom damaligen Jugoslawien aus geflohen. Eine abenteuerliche Geschichte, ich hatte ja keinen Stempel in meinem alten deutschen Pass, der ja noch aus der Nazi-Zeit stammte. Es hat geklappt.

Und wie ging es im Westen weiter?

Wieder mit Musik, obwohl mit mein Cousin dringend abgeraten hat. Er, ehemaliger Musikprofessor in Polen, arbeitete in Bochum als Schlosser. „Gerhard, du bist verrückt“, hat er gesagt. Wenn, dann stellen sie einen Deutschen ein, keinen Polen. „Du hast keine Chance!“ Man hat mich trotzdem genommen – in einer Tanzkapelle in Düsseldorf. Nach einem Jahr bin ich in die Schweiz gegangen.

Und wie kamen Sie nach Markdorf?

Ich hab hier ein Musikgeschäft eröffnet, in der Bahnhofstraße. Parallel unterrichtete ich Schüler. So viele Schüler, dass ich das Geschäft wieder geschlossen habe. Zum Teil habe ich in Räumen des Bildungszentrums unterrichtet, darunter auch viele Erwachsene. Am 11. März treten wir mit einigen dieser erwachsenen Schüler als „Take seven“ in Mimmenhausen im Café Reck auf, um meinen 80. Geburtstag zu feiern.

Zur Person

Gerhard Schall, 1937 im oberschlesischen Hindenburg geboren, besuchte er dort auch die Schule. Auf Wunsch seiner Mutter machte er eine Ausbildung als Dampfturbinentechniker. Später studierte er doch noch Musik – in Hindenburg, Breslau und Stolpe. Schall spielte in polnischen Jazz-Bands. In den 1970er Jahren floh er über Jugoslawien in die Bundesrepublik. 1979 bis 1984 führte er eine Musikalienhandlung in Markdorf. Seither unterrichtet er auch Musikschüler. Zurzeit spielt er in der Band "Take seven" mit. (büj)