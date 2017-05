Markdorf Musikanten segeln auf Erfolgswelle

Die Stadtkapelle Markdorf blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Mit 44 Kindern in der musikalischen Ausbildung steht auch der Nachwuchs bereits in den Startlöchern.

Markdorf – Die diesjährige Hauptversammlung der Stadtkapelle sowie des Fördervereins stand am Freitagabend ganz im Zeichen eines zurückliegenden erfolgreichen Vereinsjahres. Von Seiten des Fördervereins gab es zunächst wenig zu berichten: „Wir waren im vergangenen Jahr sehr aktiv“, sagte Vorsitzender Ernst Reifsteck über den Fakt, dass für den Verein zwei große Termine anstanden. Diese waren die Bewirtung in der Stadthalle zur Übertragung der Fußball-Europameisterschaft und das Mock-Fest auf dem Stüblehof. Dem Kassenbericht von Claudius Schmid zufolge waren beide Feste sehr erfolgreich. "Wir haben umsatztechnisch ein absolutes Rekordjahr", freute sich Claudius Schmid. Damit habe sich der Förderverein ein finanziell gutes Polster geschaffen. "Der größte Teil des Geldes wird dieses Jahr in die neuen Uniformen für die Stadtkapelle fließen", erklärte der Kassier des Fördervereins. Erfreut zeigte sich Vorsitzender Reifsteck, dass die fast 40-jährige Freundschaft zum österreichischen Musikverein Mäder wiederbelebt wurde und hoffte, dass sie künftig weiter kräftig gepflegt werde. Bei den Wahlen des Fördervereins wurde Kassier Schmid einstimmig von den Mitgliedern bestätigt.

Die Vereins- und Verbandsehrungen übernahmen die Vorsitzende Brigitte Waldenmaier und Egbert Benz, Vizepräsident des Blasmusikverbands Bodenseekreis. Für fünf Jahre Mitgliedschaft wurden Fabian und Marius Beck geehrt, sie erhielten die Vereinsnadel. Auf stolze 20 Jahre Treue blickte Melanie Gartmann zurück, sie durfte sich über die silberne Vereinsehrennadel freuen. Vom Verband wurden vier Mitglieder von Egbert Benz mit Ehrennadeln und Urkunden geehrt. Für zehn Jahre gab es die bronzene Nadel für Sandra Weißenrieder. Die silberne Nadel für 20 Jahre gab es für Julia Elbracht. Respektable 30 Jahre Treue bewies Andrea Späth, die dafür die goldene Nadel des Verbandes erhielt. Reiner Hobe ist seit zehn Jahren der musikalische Leiter der Stadtkapelle, für sein zehnjähriges Dirigat erhielt er die Bronzene Verbandsdirigentennadel.

Dass neben dem Förderverein auch die Stadtkapelle schwarze Zahlen schreibt, wies Schmid aus. Hier hob er unter anderem den Flötenkurs hervor und dankte Sabrina Gürtler für ihre Arbeit, die nicht nur den Nachwuchs fördere, sondern damit auch Beiträge in die Vereinskasse spüle. Schriftführerin Stefanie Waldenmaier hatte interessante Statistiken parat. So war zu erfahren, dass die Stadtkapelle 65 aktive Musikanten und 259 Fördermitglieder hat, das Durchschnittsalter derzeit bei 32 Jahren stehe und die Stadtkapelle 26 Auftritte absolviert hat. Jugendleiterin Sophia Waldenmaier berichtete von 44 Kindern in der musikalischen Ausbildung. Bei der Gesamtjugendkapelle stellt die Stadtkapelle 19 Jugendliche von den insgesamt 55 Nachwuchsmusikern.

Vorsitzende Brigitte Waldenmaier und Dirigent Reiner Hobe zeigten sich stolz auf die gute und harmonische Entwicklung in allen Bereichen. Vor allem auch die Zusammenarbeit mit der Gesamtjugendkapelle, der Musikschule sowie der Markdorfer Grundschule seien beispielhaft, hieß es. Als große Herausforderungen für dieses Jahr sehen Waldenmaier und Hobe das anspruchsvolle Konzert mit dem Chorwerk "Carmina burana" sowie das Meisterkonzert mit Tim Reynish, das gemeinsam mit der Stadtkapelle Meersburg auf die Bühne gebracht wird.

Die Stadtkapelle

