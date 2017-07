Markdorf Musik mit Gänsehaut-Faktor

Die Musikfreunde Markdorf laden zum Serenaden-Konzert ein

Markdorf (büj) Haydn, Schubert, Bela Bartok und Ferenc Farkas – das nächste Serenaden-Konzert von Hans Jörg Walter hat offensichtlich seinen Schwerpunkt in Österreich und Ungarn. Doch führt das Programm durchaus nicht in die einschlägigen k. u. k.-Melodik. Weder stehen Walzer noch stehen Märsche an, wenn das von Walter dirigierte Kammerorchester der Musikfreunde Markdorf am nächsten Samstag in die Stadthalle einlädt. Stattdessen gibt es deftige Kost. Erst von Ferenc Farkas, dem 2000 verstorbenen Komponisten aus Ungarn und dann vom gleichfalls ungarischen Bela Bartok, der bekannt ist für seine Suche nach musikalischer Ursprünglichkeit. Weniger rustikal, vom Tonsatz her eher feinsinnig, aber auch humorig geht es weiter – mit dem 2. Klavierkonzert, G Dur, von Joseph Haydn. Am Flügel Lisa Ringendahl, mit der Hans Jörg Walter eine versierte Solistin für sein Serenaden-Konzert gewinnen konnte. Sodann spielt das Musikfreunde-Kammerorchester Franz Schuberts 5. Sinfonie.

"Ein anspruchsvolles Vorhaben", wie Ulrich Wulfert erklärt. Er spielt Geige. Seit fünf Jahren gehört er dem Kammerorchester an. Und wenn er von den Konzertproben erzählt, dann wirkt es, als freue er sich über Lisa Ringendahls Haydn ebenso sehr wie über die Fortschritte des Orchesters. Das ja vor allem aus Laien besteht. "Selbstverständlich hat das Publikum immer die perfekten Aufnahmen im Ohr", erklärt Wulfert. Doch fürs Orchester sei dies ein Ansporn, sich noch mehr anzustrengen. Eine Anstrengung, die Charlotte Decker gerne unternimmt. "Es macht einfach Spaß, in diesem Orchester zu spielen.

" Die studierte Querflötistin spielt seit einem guten Jahr in Hans Jörg Walters Ensemble Cello – und ist "sehr glücklich deshalb". Sie freut sich auf den zweiten Satz der Schubert-Sinfonie. "Ich bekomme eine Gänsehaut bei dieser Musik", verrät Charlotte Decker. Die Cellistin dürfte nicht die einzige sein, die Schuberts Musik berührt. Was wiederum ganz im Sinne Hans Jörg Walters ist. Höchstes Ziel seiner Serenaden-Konzerte sei: "Das Publikum zu verzaubern.

Das Konzert

Das Serenadenkonzert der Musikfreunde beginnt am 8. Juli um 20 Uhr in der Stadthalle. Eintritt frei