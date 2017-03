Markdorf Musical zum Kirchenjubiläum: Sie lassen die Reformation rocken

Anuschka Schoepe schreibt ein Musical zum Reformationsjubiläum, wofür sie noch Darsteller sucht.

500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine Thesen an eine Kirchentür genagelt und damit die christliche Kirche reformiert hat. Zu diesem Jubiläum schreibt Sängerin Anuschka Schoepe ein Reformationsmusical mit dem Titel "Vogelfrei". Den Auftrag für das Stück hat sie von der evangelischen Kirche Markdorf erhalten.

Martin Luther, der die Reformation ausgelöst hat, kommt in dem Musikstück "Vogelfrei" jedoch nur eine sehr kleine Rolle zu teil. Trotzdem besteht eine gewisse Verbindung zwischen Luther und der Musik. Anuschka Schoepe weiß: "Luther wollte eigentlich lieber Musiker werden und nicht Mönch." Die Hauptfigur in "Vogelfrei" ist Eddy, ein Musiker, der im 21. Jahrhundert lebt. "Eddy hat einen schweren Autounfall und erlebt eine Nahtoderfahrung, bei der er durch die Zeit reist und im 16. Jahrhundert aufwacht", berichtet die Autorin Schoepe. Zu dieser Zeit sei der Ablasshandel eine wichtige Einnahmequelle der Kirche und Eddy müsse, um zu überleben, Teil dieses Handels werden. Was jedoch sehr an seinem Gewissen nage. Hier kommt die Rolle von Niclas Maier ins Spiel. Er spielt den Tetzel, einen Ablassbriefhändler. Der 26-jährige erzählt: "Ich habe noch gar nicht so lange Gesangsunterricht und Anuschka hat mich gleich eingespannt. Ich bin da also glücklicherweise einfach reingerutscht." Bis jetzt sind in dem Musical nur einzelne Rollen, wie die des Luther vergeben.

Die Rolle des Eddys ist derzeit noch nicht besetzt. Deshalb veranstaltet Anuschka Schoepe ein Casting im Haus am Weinberg. "Die Bewerber müssen einige Tests bestehen, unter anderem ein Improvisationstheater und ein Sprechstimmentest. Außerdem werden wir herausfinden, in welcher Tonlage die Stimme der Sänger am besten klingt." sagt Gesamtleiterin Anuschka Schoepe. Zusätzlich zu den großen Rollen werden auch Komparsen, Hintergrundtänzer und Maskenbilder gesucht. Das Jugendbüro Markdorf wird bei der Gestaltung des Bühnenbildes helfen. Romina Bubeck ist schon gespannt, welche Herausforderungen ihre Aufgabe mit sich bringen wird. "Ich werde die Regieassistenz übernehmen, weil ich recht kreative Ideen habe", erklärt die 21-jährige Gesangsschülerin. Da Anuschka Schoepe an der Musikschule Markdorf unterrichtet, wird es bei "Vogelfrei" hier eine Kooperation geben. "Für das Musical werden uns Schüler der Musikschule mit ihren Instrumenten unterstützen", so Schoepe.

Wer aufgrund des religiösen Themas des Musicals an mittelalterliche Kirchenklänge denkt, liegt falsch. "Ich würde Vogelfrei als Rockmusical beschreiben, bei dem auch Färbungen anderer Musikrichtungen durchklingen", sagt Anuschka Schoepe. Die Komponistin möchte mit ihrem Stück zum Nachdenken anregen. "Es lassen sich natürlich auch Parallelen zu unserer heutigen Gesellschaft ziehen. Welche das sind, soll der Zuhörer aber selbst entscheiden", erklärt sie. Eine Botschaft kann die Sängerin aber schon verraten: "Das Leben ist schön, das macht das Musical deutlich."

Casting

Am Samstag, 11. März, 11 bis 13 Uhr werden beim Casting im Haus am Weinberg folgende Rollen gesucht:

Eddy/Elias: Spielalter 18 bis 25 Jahre.

Inquisitor: Spielalter 40 bis 65 Jahre elegante Erscheinung.

Oma: Spielalter ab 60 Jahren.

Kind: ab 8 Jahre mit Gesangs- und Bühnenerfahrung.

Die Aufführungen sind am 1. und 2. Juli 2017 im Haus am Weinberg.