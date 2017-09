Markdorf Mittelaltermarkt in Markdorf: Großes Spektakel erwartet die Stadt

Handwerker, Kaufleute und Barden erobern Markdorf am Wochenende 16. und 17. September. Dann stehen Mittelaltermarkt mit verkaufsoffener Sonntag auf dem Programm.

"Ein weiterer Höhepunkt in unserem Jubiläumsjahr steht bevor", kündigte am Mittwoch in einem Pressegespräch Bürgermeister Georg Riedmann den Mittelaltermarkt mit verkaufsoffenen Sonntag am Wochenende 16. und 17. September an. Mehr als 100 Gruppen, Kaufleute, Musiker, Stände und Handwerker aus ganz Deutschland werden aufgeboten, berichteten die erfahrenen Koordinatoren Inge und Harald Welker von der Veranstaltungsagentur "Mittelalter, Mummenschanz und Völlerei" aus Berg. "Von den Aktionen und Teilnehmern her wollten wir ihn zu einem besonderen Markt machen", erklärte Georg Riedmann, der sich von anderen Mittelaltermärkten abhebt.

Die Welkers werden dafür eine große Bandbreite an Darstellern zusammenbringen: Schwertkämpfer, Gaukler, Barden und Musikgruppen, Puppenspieler sowie Handwerker vom Schmid, Gerber, Goldschmid, Beutelmacher bis hin zum Buchdrucker mit Gutenbergpresse und Stände mit den verschiedensten Waren. Ein "Wikingerschiff" wird genauso dabei sein, wie eine "Sternenleiter". Einer der Höhepunkte bei den Auftritten wird am Samstagabend die große Feuershow sein. "Essen und Trinken gibt es auch jede Menge", kündigt Harald Welker an: "Ich denke, dass wir eine tolles Fest zustande bekommen."



Zusätzlich wird auch der "Seehaufen" in Markdorf Station machen. "1525 sind wir hier schon einmal erschienen und haben die Stadt eingenommen", meinte Hauptmann Hubert Zachert von der historischen Gruppe. Damals waren es 6000 bis 7000 Mann, zum Mittelaltermarkt kommen rund 70. Auch sie bringen weitere Handwerker mit, wie einen Steinmetz, Klöpplerinnen, Spinner, Weber, Kerzenzieher, Tafelschnitzer, Zinngießer, Stangenmacher und einen Schreiberling, der gegebenenfalls sündigen Besuchern einen Ablassbrief aufsetzen kann. Kettenhemden darf man auch probieren. "Das wird sehr, sehr farbenfroh werden", fasste Riedmann zusammen, nicht ohne sich zu versichern: "Aber am Sonntagabend verlassen Sie die Stadt wieder?!"

Eine weitere Besonderheit wird der Bau eines Fachwerkhauses werden. Andreas Beck vom Bildungszentrum Holzbau Baden-Württemberg in Biberach und eigentlich ein Urmarkdorfer, wie er erklärte, wird unterhalb der Kirche mit Kollegen ein Fachwerkhaus errichten, wie es im 15. Jahrhundert üblich war. Heute steht solch eine Gebäude nur noch bei Familie Ainser in Ittendorf, erklärte er. Gezeigt wird dann unter anderem, wie mit großen Handbohrern Wasserleitungen in solch einem Gebäude angelegt werden. Sägearbeiten gibt es natürlich auch. "Damit das Publikum sieht, was für 'Bären' das früher waren", so Andreas Beck, der sich auch gleich bei seinem Bruder Johannes für die Unterstützung bedankte. Etwa acht Leute werden an dem Gebäude ständig zu Werke sein. Noch etwas Besonderes: Die Theatergruppe „kreuz & quer“ wird zwei historische Szenen aus Markdorf aufführen.

"Für den Sonntag war der Wunsch der Händler eine Ergänzung mit einem verkaufsoffenen Sonntag", berichtete Riedmann. Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, erläuterte, dass sich die Geschäfte dafür mittelalterlich schmücken werden.

Öffnungszeiten, Straßensperrungen und Sicherheit

Der Mittelaltermarkt zum 1200. Stadtjubiläum findet am Samstag, 16. September, von 14 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 17. September, von 11 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Das mittelalterliche Marktgeschehen mit Programm wird auf dem Marktplatz sowie vom Untertor durch die Marktstraße bis hoch zum Obertor und am Hexenturm zu sehen sein, berichtete Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Gleichzeitig gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag über den Mittelaltermarkt hinaus in der Innenstadt. Der Handel hat von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Es wird Sperrungen, Parkverbote und Umleitungen in der Innenstadt geben: Der Marktplatz ist ab Donnerstag, 14. September, ab 13 Uhr bis Montag, 18. September, 14 Uhr gesperrt. Markstraße, Obertorstraße und Weinsteig sind ab Freitag, 15. September, 9 Uhr, bis Montag, 18. September, 14 Uhr gesperrt. Die Parkplätze hinter der Stadthalle und dem Schwanenstüble sind ab Freitag, 15. September, 7 Uhr, bis Montag, 18. September, 14 Uhr, gesperrt. Am 17. September ist von 11 bis 18 Uhr die Hauptstraße von der Kreuzgasse bis Am Stadtgraben gesperrt. Der Stadtgraben wird ab der Ausfahrt Poststraße bis zur Bussenstraße gesperrt. Das Ausfahren von der Poststraße in die B 33 ist möglich.

Für Sicherheit sorgt die Wach + Sicherheits-Compagnie Immenstaad, die nach Auskunft von Thomas Müller mit drei bis fünf Leuten zu den Öffnungszeiten des Marktes und zwei Nachtwachen für Ordnung sorgt.

Informationen im Internet: 1200-jahre-markdorf.de