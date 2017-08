Mittelalterliches Marktgeschehen in Markdorf

Großes Festwochenende Mitte September anlässlich des 1200-Jahr-Stadtjubiläums

Markdorf – Zur nächsten Veranstaltung im Jubiläumsjahr „1200 Jahre Markdorf“ wird am 16. und 17. September die Zeit zurückgedreht werden, heißt es es in einer Mitteilung von Markdorf Marketing. Die Bürgerschaft sei an diesem Wochenende herzlich eingeladen, das mittelalterliche Markttreiben vor der historischen Altstadtkulisse mitzuerleben. Ein nachempfundenes Zeltlager ist am Kirchplatz aufgebaut und vom Untertor durch die Marktstraße und rund um den Hexenturm herum erfreuen Marktgeschehen und quirliges Treiben. In der Obertorstraße werden alte und vergessene Handwerksberufe nachempfunden und am Rathausplatz lassen echte Zimmerleute ein Fachwerkhaus entstehen.

Am Samstag, 16. September, findet das Markttreiben von 14 bis 23 Uhr und am Sonntag, 17. September, von 11 bis 19 Uhr statt. Gestartet werden beide Tage mit einem festlichen Umzug vom Obertor bis zum Rathaus mit Gewandeten, Handwerks- und Kaufleuten sowie Gauklern und Spielleuten. Im Anschluss wird Marktvogt Eduard von Sonnenberg gemeinsam mit Bürgermeister Georg Riedmann das Markttreiben auf der Bühne eröffnen. Außerdem präsentieren sich an beiden Tagen die Barden Duo Ohrenfreut, Barden Lothar und Tancredo, Mika der Zaubergaukler, Märchenerzähler Bertram der Wanderer, die Fadenwerkstatt Puppenspieler und "vielseitige Bälgerbelustigung". Anlässlich des Festes öffnen die Geschäfte in der Innenstadt am Sonntag von 12 bis 17 Uhr, die Händler tragen laut Markdorf Marketing mit Aktionen und authentischer Dekoration zum Mittelalterfest bei.