Markdorf Mitreißend akrobatisch geht's für die badischen Turnkünstler nach Berlin

Der Show-Wettbewerb in Markdorf begeistert die Zuschauer. Volle Ränge in der Halle des Bildungszentrums gab es beim Landesentscheid "Rendezvous der Besten".

Fährt man am Samstag gegen 17 Uhr an der Halle am Bildungszentrum vorbei, mag man sich verwundert die Augen reiben, dass nicht nur sämtliche Parkplätze belegt sind. Obendrein zieren Absperrbänder den Omnibusbahnhof und Busse zeugen von einem immensen Aufgebot. Das große Narrentreffen ist längst vorbei, hier trafen sich am Samstag ganz andere, nicht weniger leidenschaftlich von ihrer Sache Überzeugte, nämlich "die Besten". Der Name war in der Tat Programm, das da lautete "Rendezvous der Besten". Unter diesem Motto fand der diesjährige Landesentscheid des Show-Wettbewerbs in Markdorf statt, was nicht nur für den Turnverein Markdorf (TVM) eine große Ehre war, sondern vor allem den bundesweiten Fokus dadurch auf sich zog. Denn das Ziel heißt Berlin, wo vom 3. bis 10. Juni beim Deutschen Turnfest das Finale stattfindet. "Mit dieser Show konnten wir einen ganz besonderen Wettbewerb nach Markdorf holen, und scheinbar stößt das auf riesigen Anklang", zeigte sich Organisator Kurt Rogalla vom TVM sichtlich bewegt über den regen Zuspruch.

Was Turnen bedeutet, wurde an diesem Samstagabend eindrücklich gezeigt und hatte nur noch wenig gemein mit den gewohnten Turndarbietungen. "So was sieht man ansonsten nur bei den ganz großen Turngalas", war sich Agnes Schröder sicher, die an diesem Abend ebenso professionell wie charmant durch das Programm führte. Von zwölf Gruppen mit insgesamt rund 130 Turnerinnen und Turnern waren fünf Showteams am Start, die darauf aus waren, das Ticket nach Berlin zu lösen. Mit Sascha Garni, Nils Holtschmidt, Jonas und Bastian Schmid gingen auch vier Turner aus Markdorf für den TV Ludwigshafen ins Rennen.

Dass es an diesem Abend dann nur Gewinner gab, lag einerseits an der überaus hohen Qualität der Vorführungen, andererseits an den Bewertungskriterien, die unter anderem an Dramaturgie, Kreativität, Musikinterpretation, Innovation und natürlich Perfektion festzumachen waren. "Sehr gut" war die Showgruppe des Turnerbunds Kappel-Grafenhausen mit ihrer Interpretation "Die Entstehung der Erde". Mit einem "Ausgezeichnet" hauchte das Team Phoenix vom TV Zizenhausen einer außergewöhnlichen Formation ihren "Odem" ein, während ein "Hervorragend" dem Team Matrix vom TV Freiburg-Herdern und der Umsetzung von "Gravity" ebenso wie dem Team Blues Brothers vom TV Ludwigshafen mit "Quantum crescendo" die turnerische wie dramaturgische Höchstleistung bestätigte.

Aber wer fährt denn nun nach Berlin? "Alle fünf Showteams", lachte Agnes Schröder nach verwirrter Nachfrage und nach dem großen Showdown. Auch Bürgermeister Georg Riedmann, der zusammen mit der Moderatorin am Ende die Ergebnisse der Jury preisgab, war sichtlich bewegt: "Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir hier dermaßen professionelle und großartige Darbietungen zu sehen kriegen."

Rendezvous der Besten

Den diesjährigen Landesentscheid richtet der Badische Turnerbund zusammen mit dem TV Markdorf aus. Die Bewertung wird von einer Jury vorgenommen, die sich aus Sabine Kaag vom Schwäbischen Turnerbund, Melanie Rieder als Ressortleiterin, Heidi Mayer vom Badischen Turnerbund und Bürgermeister Georg Riedmann als Wertungsrichter zusammensetzt. Der Bundesentscheid findet im Juni beim Deutschen Turnfest in Berlin statt. (hst)