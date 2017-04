Markdorf Mit neuem Restaurant startet der Wirthshof ins Campingjahr

Beim Campingplatz Wirthshof liegt seit Ende März das neu renovierte Restaurant in den Händen der Familie Wirth. Durch die Neuausrichtung des Gastronomie-Angebots musste die geplante Hotelerweiterung warten. Sie soll jedoch in den kommenden fünf Jahren angegangen werden. Über die Osterfeiertage ist der Platz bereits ausgebucht.

Claudius Wirth ist guter Dinge. Und das nicht ohne Grund. Schon vor drei Wochen war der Campingplatz für die Osterfeiertage komplett ausgebucht. "An Karfreitag kommen die letzten Gäste, dann ist der Platz über die Feiertage komplett besetzt", sagt Wirth. Über 100 Familien werden am heutigen Donnerstag erwartet. Der 30-Jährige übernimmt mehr und mehr die Leitung des Campingplatzes und löst damit langsam seine Mutter, Maria Wirth, ab. "Sie zieht sich langsam zurück, steht aber immer noch über allem", gibt Wirth mit einem Lächeln zu.

Die größte Veränderung in dieser Saison ist das neu eröffnete Restaurant, das ganz schlicht Hofschenke getauft wurde. Für den Schritt, den Betrieb des Restaurants in die eigene Hand zu nehmen und nicht mehr zu verpachten, gab es zwei Gründe: "Wir mussten etwas unternehmen, da die Qualität des Essensangebots einfach nicht mehr gestimmt hat", so Wirth. Außerdem könne man so jetzt besser auf Kritik oder Anregungen der Gäste reagieren, da man selbst in der Verantwortung steht. Das Restaurant leitet Claudius Wirths zwei Jahre jüngerer Bruder Andreas. Der gelernte Koch hat sechs Jahre in der Nähe von Ulm im Hotel-Restaurant seines Onkels gearbeitet und steigt mit der Leitung des Restaurants in den familiären Betrieb ein.

Durch die Neuaufstellung des Restaurants hatte die geplante Hotel-Erweiterung das Nachsehen. "Die Baugenehmigung dafür hatten wir bereits, mit den Bauarbeiten sollte es im Februar losgehen. Doch die Investition in die Gastronomie hat dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung gemacht", stellt Wirth klar. Anfangs waren für den Umbau 250 000 Euro eingeplant. "Da sind wir aber weit drüber gekommen", verrät Wirth. Für die geplante Erweiterung des Hotels von aktuell 23 Zimmer auf 47 Zimmer bedeutet dies jedoch nicht das Aus. Claudius Wirth versichert, dass in den kommenden fünf Jahren die Hotel-Erweiterung angegangen wird. In dem Zuge soll auch die Sauna-Landschaft auf die vierfache Größe des jetzigen Bereichs anwachsen.

Mit Andreas Wirth als neuer Restaurant-Leiter hat sich das gastronomische Konzept erheblich verändert. Optisch zeigt sich der Gastraum mit einer modernen aber schlicht gehaltenen Ausstattung. "Wir haben das Gebäude entkernt und komplett neu renoviert", sagt Claudius Wirth. Auch das Niveau der Küche hat sich gehoben, da "Campinggäste immer anspruchsvoller werden", weiß Wirth. So stehen auf der Karten neben typischen Gerichten wie Schnitzel mit Pommes jetzt auch Filetsteaks. "Abgesehen von unseren Pommes gibt es bei uns keine Tiefkühlware, auch versuchen wir möglichst viel aus Region anzubieten", beschreibt der Campingplatz-Leiter das Küchenkonzept.

Auf die diesjährige Saison schauen die Wirths zuversichtlich. Schon jetzt ist der Platz gut gefüllt. Das Ehepaar Wolfgang und Dagmar Häfner aus Marbach kommen seit 16 Jahren auf den Wirthshof. "In den vergangenen Jahren war die Bewirtung schlecht", erinnert sich Dagmar Häfner. Das habe sich jetzt geändert.

