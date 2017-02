Markdorf Mit großer Schelle führt der Narrenbolizist den Umzug an

Figuren der Historischen Narrenzunft: Der Narrenbolizist ist das Ordnungsorgan bei den Veranstaltungen.

Markdorf (hst) Große Schelle, gezwirbelter Schnurrbart und die charakteristische Geste der nach oben geschwungenen Hand. Ganz gleich, ob auf seinem Dreirad oder zu Fuß, Heinz Schwenninger, seines Zeichens Narrenbolizist der Historischen Narrenzunft, ist auf jedem Umzug vorne weg unterwegs, um für Ordnung zu sorgen. Seit 23 Jahren ist das Markdorfer Urgestein nunmehr in seinem Amt. Und obwohl ihm dieses Amt anfangs nicht leicht fiel, ist er heute ein Narrenbolizist mit Leib und Seele. „Ich habe mir das vor 23 Jahren nicht vorstellen können, so ein Amt zu übernehmen“, blickt Heinz Schwenninger auf seine Anfänge zurück. Denn für ihn stand fest, dass er niemals in die großen Fußstapfen seines Vorgängers Artur Effinger treten könnte. Der 2003 verstorbene Dreckkübelbegründer war Markdorfs erster Narrenbolizist. Effinger war ein unnachahmlicher Charakter in dieser Rolle, und als Chef des Dreckkübels trat er stets ungekünstelt und herzhaft vor sein Publikum, das er mit seinen Reden und umwerfenden Pointen verblüffte. „So eine Persönlichkeit, wie der Artur das war, konnte ich niemals repräsentieren, denn ich bin nicht der große Redner“, wusste Heinz Schwenninger schon damals. Heute weiß er, dass es nie darum gegangen ist, jemanden zu kopieren, sondern als Narrenbolizist einfach man selbst zu sein.

Was ein Narrenbolizist noch sein muss? Er soll unter anderem die ehemaligen Gemeindeboten und Dorfpolizisten wieder lebendig werden lassen. Darum trägt er auch das Häs seiner honorigen Vorfahren. Uniformrock und -mütze, weiße Hose und Umhang. Wichtigstes Requisit aber sind die große Schelle und der Schnurrbart. Der ist zwar bei Heinz Schwenninger nicht echt, sondern nur aufgeklebt, aber das merkt man erst auf den zweiten Blick. Auf den ersten Blick sieht alles echt aus. Vor allem ist sein verschmitztes Lachen echt und er selbst einfach authentisch. „Ich war und bin ein Narrenbolzist wie ich das leben will“, sagt der 69-Jährige. „Ich muss mich selbst so darstellen, wie ich bin, denn wie im ganzen Leben funktioniert das nicht, wenn man sich in irgendeine Rolle reinzwängen lässt.“

Die Serie

Die Historische Narrenzunft hat das große Landschafts­treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgerichtet. Der SÜDKURIER nimmt dies zum Anlass und stellt in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen und Figuren der Narrenzunft vor. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann.