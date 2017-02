Markdorf Mit dem Gette ein Herz und eine Seele: So schön war der Zunftmeisterempfang - mit Bildern!

Beim Zunftmeisterempfang in Markdorf lobt der Friedrichshafener Seegockel-Chef Oliver Venus die Freundschaft zur Markdorfer Historischen Narrenzunft.

Herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle! Der Zunftmeisterempfang am Sonntag war ein ganz besonderer: Vizezunftmeisterin Birgit Beck hatte Geburtstag und der ganze Saal sang ihr ein Ständchen. 33 Gruppen und Akteure waren beim Umzug in den Straßen unterwegs, nicht gar so viele im Ratssaal zum Empfang, die Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer zu begrüßen hatte. Der richtete als erstes ein dickes Lob an Bürgermeister-Gattin Christiane Riedmann, die im Vorstand der Kaujohle immer und überall mit Hand anlege, wann und wo sie gebraucht werde, sei es in der Bar oder bei der Vernissage. Zeit wird's grundsätzlich, dass wieder einmal eine Gemeinderatssitzung stattfindet, finden jedenfalls wir. Bitzenhofer begrüßte Riedheims "Verwaltungschef" Hubert Roth nämlich als Ortsvorsteher von Hepbach. Da dürfte ein Bier fällig sein.

Georg Riedmann wiederum zeigte, dass er die Tage während seiner Absetzung sinnvoll genutzt hat: Heimlich in seinem Büro eingeschlossen, hat er für den Empfang gereimt. Dafür gab's wahrlich Anlass, denn: "Zum zweiten Mal in kurzer Frist in Markdorf ein schöner Umzug ist!" VSAN-Vizepräsident und Bitzenhofers Vor-Vorgänger Otto Gäng sparte nicht mit Lorbeeren. "Was die Zunft beim Landschaftstreffen gemeinsam mit der Stadt geleistet hat, war wirklich sensationell! Jeder hat sich reingehängt."

Reingehängt hat sich am Sonntag auch Oliver Venus, Zunftmeister der Häfler Gette-Zunft Seegockel – und zwar ins gute Verhältnis zwischen Markdorf und dem "Hafen": Die Freundschaft der beiden Zünfte sei in den vergangenen Jahren wieder inniger geworden, freute er sich und lud seine Markdorfer Kollegen gleich zum diesjährigen Seegockel-Zunftsrat-Ausflug nach Vorarlberg ein.

Nicht fehlen dürfen natürlich die freien Markdorfer Gruppen. "Schluss" oder eher "Schloss mit lustig" lautete das Motto der Möggenweiler Gruppe. Seit zwölf Jahren mit dabei ist die Gruppe Strunk, ihr Zehnjähriges durfte die Gruppe Kabisreiter feiern.