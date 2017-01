Markdorf Mit bunten Farbblitzen nach Bayern

Die Markdorfer Malerin Carla Chlebarov bereitet ihre sechtse Ausstellung in der Münchner Galerie Café Käthe vor.

Wie auf Wolke Sieben wirkt es derzeit gar nicht im Atelier von Carla Chlebarov. Denn die Malerin bereitet sich in ihrer Markdorfer Arbeitsstätte, die gleich hinterm Untertor liegt, auf ihre nächste Ausstellung vor. Und noch hat sie sich nicht endgültig entschieden, welches ihrer Bilder schräg im Winkel neben dem großformatigen Hauptwerk hängen soll. Kurzum: Noch ist vieles offen, noch könnte die eine oder andere Leinwand zu vollenden sein. Damit sie dann mitgeht nach München, wo am 28. Januar die Vernissage stattfindet. Zur Ausstellung "Wolke Sieben", wie sie Vera von Rimscha, die Betreiberin der Galerie Café Käthe in der Münchner Gebsattelstraße genannt hat.

Wolkiges wird Clara Chlebarov freilich nicht zeigen. Eher Gestisches, mit heftigem Schwung auf den Malgrund Appliziertes. Der Betrachter gewinnt bisweilen den Eindruck, hier explodierten die Farben. Starke Kontraste prägen Chlebarovs neueste Arbeiten ebenso wie zuckende Pinsellinien und an den Rändern ausfetzende Farbflächen. Die Tendenz der jüngeren Bilder der Malerin hat sich weiter fortgeschrieben.

Zur Galerie Café Käthe besitzt Carla Chlebarov ein besonderes Verhältnis. Am Ende ihres Studiums an der Münchner Akademie bekam sie nach dem Abrücken der Bundeswehr in der ehemaligen Funkkaserne im Stadtteil Freimann ein eigenes Meisterschülerinnen-Atelier. Dort hatte die Akademie Räume angemietet. Chlebarov gehörte schließlich zu den Mitbegründerinnen eines Vereins, der Ateliers in diesen Räumen vermittelte und außerdem kulturelle Veranstaltungen organisierte. "Und die Vera von Rimscha hat damals das Catering für uns gemacht. Späterhin eröffnete sie dann ihr eigenes Café in einem ehemaligen Tante Emma Laden, mit dem alten Mobiliar darin – mehr Atmosphäre geht nicht mehr", schwärmt Malerin Chlebarov, die bereits fünf Ausstellungen in dem Galerie-Lokal gestaltet hat. "Das ist einfach gut, wenn man auch ein Standbein in einer Großstadt wie München hat", erklärt die Malerin.

Die Ausstellung mit den Bildern von Carla Chlebarov in der Galerie Café Käthe ist noch bis Ostern zu sehen.