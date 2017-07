Markdorf Mit Manuel Andrack auf den Gehrenberg wandern

Eine große Jubiläums-Genuss-Wanderung findet am Samstag, 29. Juli auf dem Premiumwanderweg "GuckinsLand" statt, Start ist ab 8.30 Uhr an der Forsthütte in Markdorf-Möggenweiler. Mitwandern kann jeder.

Wanderfreunde, aufgepasst! Am Samstag, 29. Juli geht es mit dem passionierten Wanderer Manuel Andrack, bekannt aus der Harald-Schmidt-Show, auf große Tour – und zwar den 15 Kilometer langen "GuckinsLand"-Premiumwanderweg entlang. "Bislang gab es auf dieser Strecke keine Veranstaltung und da wollten wir zum Stadtjubiläum etwas Großes auf die Beine stellen", so Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee. "Wenn uns das Wetter nicht im Stich lässt, dann haben wir eine Menge zu bieten", freut sich die Organisatorin.

Los geht es am Samstag ab 8.30 Uhr an der Forsthütte in Möggenweiler. Parkplätze werden ausgeschildert, allerdings sind diese begrenzt. Für die frühen Wanderer gibt es ein kleines Frühstück von der Trachtengruppe. Bevor es für die Wanderer mit Manuel Andrack, Bürgermeister Georg Riedmann und Sylvia Westermann gegen 9.15/9.30 Uhr auf Tour geht, startet eine Nordic-Walking-Gruppe mit Weltmeister Michael Epp. Wer hier mitmachen möchte, sollte sich bei der Touristinformation unter Tel. 07544/500290 anmelden. Für die Wanderung ist keine Anmeldung nötig. "Jeder, der möchte, kann mitlaufen", betont Sylvia Westermann. Bis etwa 11.30 Uhr werden Nachkömmlinge in Gruppen aufgeteilt, die mit Wanderpaten und Mitgliedern des Schwäbischen Albvereins den Weg laufen.

Fünf Hof-Genuss-Stationen mit regionalen Gaumenfreuden und Musikdarbietungen warten auf die Wanderer. Von der Forthütte geht es zum Gehrenbergturm, dort verteilt Apfelkönigin Sabrina Heiß Äpfel, es spielt das Bodensee-Alphorntrio. Beim Hansenhof der Familie Rist gibt es von 10.30 Uhr bis 14 Uhr ein Wander-Vesper und man kann den Orginal Stehgreifler lauschen. Die Mittagsjause mit Gegrilltem von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr ist beim Ehältehof der Familie Gaus geplant – mit dabei der Harmonika Club Friedrichshafen. In Gangenweiler beim Wasserreservoir wartet von 13.30 Uhr bis 16 Uhr ein Eiswagen mit einer kühlen Erfrischung. Beim Gehrenberghof der Familie Roth servieren die Landfrauen von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr Kaffee und Kuchen, es spielen die Gehrenbergspatzen.

Mitbringen müssen die Teilnehmer nichts, an den Stationen gibt es Getränke. "Natürlich sind feste Schuhe und die passende Kleidung ein Muss", so Westermann. Für müde Wanderer ist ein Shuttle-Dienst auf Abruf eingerichtet, der die verschiedenen Stationen anfährt. "Man kann auch nur einen bestimmten Abschnitt mitlaufen oder zu einem Hof kommen", freut sich Westermann auf viele Besucher. Ab 17 Uhr wird dann an der Forsthütte zu einer Wanderparty geladen. Schwanenstüble-Wirt Rudi Öxle übernimmt die Bewirtung, es wird ein tolles Programm für die ganze Familie geboten, die Hundefreunde Markdorf laden zum Tag der offenen Tür. Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt, so dass man die Genuss-Wanderung bis zum Ende gemeinsam genießen kann.