Markdorf-Gangenweiler Mit 90 noch fit und lebensfroh: Roman Wieser feiert Geburtstag

Roman Wieser aus Gangenweiler hat seinen 90. Geburtstag bei guter Gesundheit gefeiert.

Heimatverbunden, treu in der Liebe und jederzeit ehrbar gegenüber seinen Feuerwehrkameraden: Die Rede ist von Roman Wieser. Der Riedheimer Ortsvorsteher Hubert Roth freute sich, nahezu jedes Jahr zur Familie nach Gangenweiler kommen und jedes Mal zu außergewöhnlichen Feierlichkeiten gratulieren zu können. Im Jahr 2015 gratulierte Roth Anna Wieser zum 90. Geburtstag. Ein Jahr später feierten Roman und Anna Wieser Diamantene Hochzeit. Und im Jahr 2017 ließ es sich der Ortsvorsteher nicht nehmen, Roman Wieser zum 90. Geburtstag zu beglückwünschen. Der Jubilar zeigte sich gut gelaunt und dies bei wachem Verstand und guter Gesundheit. Die Zeiten waren nicht immer rosig für den Landwirt. Als Soldat wurde er noch im vorletzten Kriegsjahr eingezogen und trat nach Kriegsende seinen Heimweg von Eisenach bei Thüringen per Fuß an.

Mit seinen Kriegskameraden musste er sich bei der Heimkehr oft vor dem Feind im Wald verstecken. Nach vier Wochen Fußmarsch war Wieser überglücklich, in seinem Heimatdorf Gangenweiler angekommen zu sein. Im Jahr 1956 übernahm er den Hof seiner Eltern. Im gleichen Jahr heiratete er seine Anna, die aus Bitzenhofen stammt und sein Herz bei einem Tanzabend im Sturm eroberte. Auf dem Hof in Gangenweiler betrieb das Paar hauptsächlich Obstbau und etwas Milchwirtschaft und bewirtete Feriengäste. Von 1972 bis 1979 übernahm Wieser zusätzlich die Milchfahrten und sammelte die Milchkannen der Landwirte aus Gangenweiler, Stadel, Leimbach und Hepbach ein. Die eingesammelten Kannen brachte er zur Molkerei, die sich damals an der Gebäuderückseite der Leimbacher Gaststätte "Letze" befand. Noch im vergangenen Jahr brannte Wieser seinen Schnaps selbst. Bis zum heutigen Tag hilft er seiner Tochter Roswitha auf dem Hof aus, wenn diese einen Traktorfahrer braucht. Der Riedheimer Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr gehört er seit 61 Jahren an und genießt die regelmäßigen Treffen mit seinen Alterskameraden. Stolz ist er auf seine Tochter, seine zwei Enkel und drei Urenkel. Seine gute Gesundheit führt er mit einem Augenzwinkern darauf zurück, dass er stets seine Moschtschorle trinke.