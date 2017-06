Markdorf "Ministrant zu sein ist mehr als Kirche"

Auf einen Kaffee mit... Viktoria Beck und Max Kiefer, den beiden Oberministranten der Ministranten Markdorf. Sie sprechen über ihre Aufgaben, Glaube und Image.

Seit Anfang des Jahres sind Sie beide neue Oberministranten. Wie sind Sie aber überhaupt zu den Ministranten gekommen?

Viktoria Beck: Ich bin direkt nach der Erstkommunion zu den Minis gegangen. Das war 2009. Zwei meiner Geschwister waren schon dabei. Da habe ich natürlich einiges mitbekommen und wollte das auch. Max Kiefer: Ich bin auch seit 2009 dabei. Bei mir war es allerdings mein Vater, der meinte, ich solle mir das mal anschauen. Er war früher selbst Ministrant. Na ja, ich habe es mir angeschaut und bin dabeigeblieben.

Und wie genau wird man nun Oberministrant?

Max Kiefer: Unsere Vorgänger haben uns gefragt, ob wir uns das vorstellen können. Sie haben uns quasi ausgesucht. Viktoria Beck: Dann wurde es mit dem ganzen Mini-Rat, das sind alle aktuellen Leiter, besprochen. Jetzt werden wir eingelernt, übernehmen immer mehr Aufgaben, können aber bei Fragen oder Unsicherheiten noch auf unsere Vorgänger Leah Radau und Gabriel Beck zukommen. Max Kiefer: Ja, das war ihnen ganz wichtig, dass es einen Übergang gibt und wir eingelernt werden. Die beiden haben auch viel aufgebaut, eine Struktur reingebracht.

Was bedeutet es für Sie, dieses Amt zu übernehmen?

Max Kiefer: Ich empfinde es schon als Ehre. Zuerst konnte ich gar nicht glauben, dass die beiden aufhören und ich ihr Nachfolger werden soll. Ich hatte zwar mal die Vorstellung, dass es cool wäre, das zu machen, aber es kam dann doch ganz überraschend. Viktoria Beck: Zuerst habe ich gesagt, ich mache das nicht. Ich dachte einfach, ich kann das nicht. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Mini-Rat leite.

Was genau kann man sich denn unter den Aufgaben eines Oberministranten vorstellen?

Max Kiefer: Wir leiten den Mini-Rat, aktuell sind das 25 aktive Leiter. Dort besprechen wir alle Aktionen, organisieren Ausflüge, klären wichtige Dinge. Viktoria und ich setzen uns vorher zusammen und gehen die einzelnen Punkte durch. Wir halten Kontakt zu Vikar Johannes Treffert und Pfarrer Ulrich Hund. Viktoria Beck: Wir reflektieren die vergangenen Aktionen und was wir verbessern können.

Was ist das Besondere an der kirchlichen Jugendarbeit im Gegensatz zu einem anderen Verein?

Viktoria Beck: Wir haben auch schon öfter überlegt, was uns besonders macht. Bei den Ministranten ist jeder willkommen. Wer zum Fußball geht, muss Fußball spielen können, bei den Minis muss man nichts Bestimmtes können. Max Kiefer: Jeder kommt, wie er ist und bringt seine Fähigkeiten mit. Das ist das Schöne und Besondere daran.

Gibt es ein Highlight in Ihrer bisherigen Ministranten-Zeit?

Viktoria Beck: Das Mini-Lager ist in jedem Jahr ein Highlight. In den Sommerferien fahren wir für zehn Tage weg und erleben eine tolle Zeit mit viel Programm und einer super Gemeinschaft. Dieses Jahr haben sich 75 Kinder angemeldet, das sind so viele wie noch nie. Max Kiefer: Für mich zählen auch die Sommerlager klar zu den Highlights. Aber auch, als ich das erste Mal als Leiter bei der Sternsingeraktion dabei war. Jeden Tag gemeinsam die Häuser ablaufen, Geld für arme Kinder sammeln, das war toll.

Was ist Ihnen wichtig, was möchten Sie den Kindern mitgeben?

Max Kiefer: Ministrant zu sein ist mehr als Kirche, aber auch mehr als Freizeit. Nicht umsonst lautet der Spruch der Ministranten in der ganzen Diözese: "Mehr als Messdiener". Viktoria Beck: Es ist eine Mischung aus Kirche und Freizeit. Dennoch verbindet uns die Kirche, denn dadurch finden wir uns als Gruppe erst zusammen.

Aber ist Kirche nicht bei Jugendlichen eher out?

Viktoria Beck: Ja, leider bekommt man das schon öfter zu hören, warum man ministriert und überhaupt dabei ist. Aber es macht Spaß, man kann den Kindern so viel mitgeben und auch für sich selbst lernt man einiges. Max Kiefer: Manchmal wird es ins Lächerliche gezogen, aber ich lasse die anderen einfach reden, denn mir macht es richtig Spaß. Als Junge denkt man vielleicht erst, es ist komisch in einem Gewand herumzulaufen, aber wenn man dabei ist, gehört das selbstverständlich dazu. Eine Art "Berufskleidung" sozusagen. Wir Minis haben sogar einen Image-Film gedreht. Er zeigt, was wir tun, aber auch, dass wir witzig und cool sind und eben nicht nur brav und langweilig, wie viele annehmen.

Wie wichtig ist Ihnen dabei gelebter Glaube?

Viktoria Beck: Mir ist das wichtig, ich wurde so erzogen. Wichtig ist mir, christliche Werte zu vermitteln und sie zu spüren. Max Kiefer: Mir ist der Glaube wichtig. Klar, man geht zum ministrieren, aber sonst bete ich. Auf dem Lager bereiten wir alle einen Gottesdienst vor, vor jedem Essen gibt es ein Tischgebet und wir gehen vor Ort auch einmal in die Messe. Dieses Jahr könnte das allerdings ziemlich eng werden, wenn 100 Ministranten in der kleinen Gemeinde auftauchen (lacht). Viktoria Beck: Toll ist, wenn man erfährt, dass es noch so viele andere junge Menschen gibt, die dasselbe glauben und leben. Letztes Jahr auf dem Weltjugendtag in Krakau erging es mir so. Dagegen fühlt man sich schon etwas allein im kleinen Markdorf.

Dabei kann man bei 130 Ministranten nicht gerade von klein sprechen.

Max Kiefer: Ja, es ist schon erstaunlich. Andere Gruppen haben Nachwuchssorgen oder schaffen es nicht, zum Beispiel ein Lager auf die Beine zu stellen – und wir reisen mit 75 Kindern und 25 Leitern für zehn Tage nach Österreich. Viktoria Beck: Neben dem Sommerlager bieten wir wöchentlich Gruppenstunden an, jeder Jahrgang hat eine Gruppenstunde, insgesamt sind es sieben Stück. Max Kiefer: Dort spielen wir mit den Kindern, backen, basteln, machen Ausflüge oder üben das Ministrieren.

Denken Sie, die Zeit bei den Ministranten bringt Ihnen etwas für Ihr späteres Leben?

Max Kiefer: Ja! Viktoria Beck: Man lernt Verantwortung zu übernehmen, Aktionen zu planen und zu organisieren. Das ist sicher wichtig fürs Berufsleben. Auch selbstbewusst hin stehen und etwas präsentieren nehmen wir mit.

Wie sind Ihre eigenen Zukunftspläne?

Max Kiefer: Meine Ausbildung geht jetzt erst einmal drei Jahre. Möglicherweise schließe ich danach noch das Berufskolleg an, um mehr Möglichkeiten zu haben. Vielleicht gehe ich mal ein Jahr weg, aber eigentlich möchte ich gerne hier in der Gegend bleiben. Viktoria Beck: Ich habe noch keine konkreten Pläne. Das Abi mache ich 2019 und danach wird man sehen. Vielleicht irgendetwas mit Kindern oder im Krankenhaus, ich bin aber noch total offen. Meine Schwester war ein Jahr in Peru, mein Bruder geht nach Bolivien. Für mich ist das nichts, ich möchte gerne hierbleiben. Mal sehen, ob sich das noch ändert.

Zu den Personen

Viktoria Beck ist 17 Jahre alt und besucht aktuell das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg. Sie hat zwei Brüder und eine Schwester und lebt mit ihrer Familie in Markdorf. Neben den Ministranten spielt sie in der Jugend- und Stadtkapelle Markdorf Querflöte.

Max Kiefer lebt mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester in Markdorf. Der 18-Jährige macht seit September 2016 eine Ausbildung zum Industriemechaniker. Seine Leidenschaft ist ebenfalls die Musik, er spielt gerne Gitarre.

.Mehr über die Ministranten Markdorf gibt es unter www.die-minis.de, das Leiterteam ist erreichbar unter minis-markdorf@se-markdorf.de. Den Image-Film der Ministranten gibt es bei uns im Internet unter www.sk.de/exklusiv