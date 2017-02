Michaela und Hubert I. führen eine glückliche Ehe

Figuren der Historischen Narrenzunft: Die Narreneltern kümmern sich um den Nachwuchs

Markdorf (shn) "Unsere Ehe funktioniert bestens, denn sie basiert auf einer sehr guten Freundschaft", sagt Narrenvater Hubert "Hubert I." Rössler. Seit 2012 ist er mit Michael "Michaela" Sikora verheiratet, zumindest vom 6. Januar bis Aschermittwoch. Die Narreneltern werden traditionell von zwei Männern dargestellt, die Vorgänger von Sikora und Rössler waren Manfred "Manfreda" Mölch und Klaus Köhler, die sich 2009 in den Ruhestand verabschiedet hatten. Zwei Jahre musste die Narrenzunft dann ohne Narreneltern auskommen, bis die beiden Hänseler das Amt übernahmen.

Köhler war 18 Jahre lang Narrenvater und hat diese Aufgabe stets mit viel Freude ausgefüllt. "Wir hatten immer großen Spaß an der Sache, vorallem wenn die Leute festgestellt haben, dass die Frau keine Frau, sondern ein Mann ist", erinnert sich Köhler. Aufgabe der Narreneltern ist es, die Zunft bei Veranstaltungen und Umzügen zu repräsentieren und sich um den Nachwuchs zu kümmern. "Wenn es Probleme gab, konnte der Narrensamen jederzeit zu uns kommen", so Köhler, der während seiner Amtszeit mit zwei Frauen verheiratet war, von 1992 bis 1996 mit Alfons Amann und von 1998 bis 2009 mit Manfred Mölch. Bekannte Narrenväter waren beispielsweise Hans Schleicher und Karl Restle.

Narreneltern sind Figuren, die hauptsächlich in der Bodenseeregion vorkommen. In der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) gibt es sie unter anderem auch in Pfullendorf, Radolfzell, Lindau und Offenburg. Die Vorbilder sind laut VSAN Adam und Eva.

Rössler und Sikora fühlen sich als Narreneltern sehr wohl und streben nach fünf gemeinsamen Jahren weiterhin eine lange glückliche und harmonische Ehe an. "Wir kommen gut miteinander klar und freuen uns immer auf diese Zeit", sagt Michael Sikora. Sie treten auch nur gemeinsam auf. "Ein Narrenvater ohne seine Frau gibt es nicht", stellt Hubert Rössler fest. Ob beim Zunftmeisterempfang, Zunftball oder Dreckkübelgschwätz – sie gehören zum Bild der Historischen Narrenzunft einfach dazu.

Figuren der Narrenzunft

Die Historische Narrenzunft hat das große Landschafts­treffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ausgerichtet. Der SÜDKURIER nimmt dies zum Anlass und stellt in loser Reihenfolge die verschiedenen Gruppen und Figuren der Narrenzunft vor. Dazu gehören Hänseler, Kaujohle, Altmarkdorferinnen, Fahnenschwinger, Narrenrat und Präsidium, Zunftkapelle, Garde, Narrenbüttel, Narrenbolizei, Narreneltern, Vermessungstrupp, Jungnarrenrat und Fuhrmann.