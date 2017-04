Markdorf Michaela Mori empfiehlt Spätzle und Saitenwurst zur sauren Bohne

Die saure Bohne ist fester Bestandteil der schwäbischen Küche. In Markdorf bekommen Kunden sie momentan am Marktstand von Herbert Dressel, Obst- und Gemüsebauer aus Ravensburg.

Markdorf (büj) Keine Frage, sie sehen schön aus. Weil sie glänzen, weil sie bunt sind. Und damit gleich alle Zweifel ausgeräumt sind, in wessen Töpfe sie gehören, zeichnet Herbert Dressel, Obst- und Gemüsebauer aus Ravensburg, sie an seinem Marktstand als "Schwobabohne" aus. Mithin sind sie fester Bestandteil der regionalen Küche und zählen zur schwäbischen Hausmannskost. "Am liebsten mit Spätzle und Saitenwurst", antwortet Michaela Mori auf die Frage, wie sie diese Art der sauren Bohnen besonders gerne zubereitet.

Freilich geht's auch anders. Ohnehin – wie von der Gemüseverkäuferin empfohlen – als Beigabe für den Salat oder aber als eine die Suppe um etliche Nährstoffe bereichernde Zutat. Ganz anders geht es gleichfalls: Im Nachbarland Österreich kennen die Köche die saure Bohne auch als Püree. Sogar süß wird sie dort genossen. Aber die Österreicher nennen die Schwaben-Bohne auch nicht Schwaben-, sondern Käfer-Bohnen.

Womit das weite Feld der Irrtümer und Missverständnisse betreten ist. Denn mit den Pyrochroidae, den Feuerkäfern, hat die Käfer- beziehungsweise Feuer-Bohne rein gar nichts zu tun. Zwar mögen ihre nierenförmigen Samen den nur flüchtig Hinschauenden an die gesprenkelten Rücken von Feuerkäfern erinnern, doch leitet sich zumindest der Name für die im 17. Jahrhundert von Südamerika aus nach Euro gebrachten Schlingpflanze von ihren rot leuchtenden Blüten ab. Ebenfalls einleuchtend ist, warum die bis zu sieben Meter hochragende Pflanze auch als Blumen-Bohne beziehungsweise als Prunk-Bohne bezeichnet wird. Damit aber noch nicht genug: griechische, türkische und arabische Bohnen sind weitere Namen.

So schön die Schwaben-Bohne aber auch blüht, so wenig bekömmlich ist die Hülsenfrucht in nicht gekochtem Zustand. Die darin enthaltenen Lektine wirken sogar giftig. Eine Wirkung, die beim Garen jedoch gründlich verfliegt. Vor dem Kochen gilt es, die Schwaben-Bohne einzuweichen. Gemüse-Verkäuferin Michaela Mori rät zu zwei Tagen. Andere sagen mindestens zwölf Stunden. Und Achtung: alle Bohnen müssen mit Wasser bedeckt sein. Außerdem sollte der Topf auch groß genug sein, weil sie aufquellen.