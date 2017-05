Bermatingen Mesnerhaus: Boule-Gruppe sucht Spieler

Die Boule-Gruppe des Mesnerhauses trifft sich immer dienstags von 16 bis 18 Uhr.

Wer denkt, Boule – die französische Kugelsportart – sei nur etwas für Pensionäre, der irrt. Zusammen mit Jannik, Lars, Paul und Felix vom Jugendtreff stehen Karl-Heinz Berning und Wolfgang Schäfer im Boulodrome beim Mesnerhaus und werfen ihre Kugeln. Die Regeln sind bei dieser Freizeitvariante ganz einfach, erklärt Berning: "Es geht darum, mit seinen Kugeln möglichst nahe an das Schweinchen zu kommen." Schweinchen – im Französischen cochonnet – steht für die kleinere Zielkugel, die immer zuerst platziert wird. Im weiteren Verlauf einer Partie können das Schweinchen und die gegnerischen Kugeln dabei auch herausgedrückt oder weggeschossen werden. Eine Frage des Geschicks.

Was das Boule-Spiel ausmacht? "Es hat nichts mit Hektik zu tun", sagt Berning. Gerne hätten die Organisatoren eine größere Gruppe beisammen, hat doch das Boule-Spiel schon eine fast zehnjährige Tradition im Mesnerhaus. "Leider ist es irgendwann etwas eingeschlafen, daher freuen wir uns über jeden Interessenten", berichtet Berning. Währenddessen geht die Partie mit Wolfgang Schäfer und den Jugendlichen auf dem Boulodrome weiter. "Ich spiele Handball, daher kann ich die Kugel ganz gut einschätzen." Paul ist noch dabei, das richtige Kraft-Wurf-Verhältnis zu finden, und Lars platziert seine Kugel so exakt, dass nicht genau gesagt werden kann, ob Wolfgang Schäfers Kugel oder Lars' Kugel näher am Schweinchen liegt. Also muss Berning mit dem Maßband ran, um die Abstände zu messen. 66 zu 66,5 Zentimeter. Der Punkt geht an Lars.

Die Boule-Gruppe trifft sich immer dienstags von 16 bis 18 Uhr am Mesnerhaus in Bermatingen – sofern es nicht regnet. Willkommen ist jeder, der möchte. "Natürlich sind bei uns auch Frauen gerne gesehen", betont Berning.