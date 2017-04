Markdorf Mein Lieblingsbild: Rettender Sprung aus großer Not

Angelika Fritsche schaut auf ein Bild von Renate Gries-Fahrbach, das zur Ausstellung "Eins plus Neun" gehörte. Diese ist zum Wochenende in der Stadtgalerie zu Ende gegangen.

Viel ist nicht zu sehen von seinem Gesicht. Die Kapuze seines Pullovers verdeckt die Augen. Tief in die Stirn gezogen, lässt sie nur die Nase und einen Mundwinkel erkennen. Der Rest ist in Schatten getaucht – ebenso wie der Hals, der gesamte Oberkörper. Umso deutlicher ragt das angewinkelte Knie dem Betrachter entgegen. Verstärkt durchs blau-weiß seiner stark verwaschenen Hose. Gekrümmt, vielleicht sogar geduckt, sicher aber im Moment eines gewaltigen Sprungs eingefangen, zeigt das Bild von Renate Gries-Fahrbach einen Mann in heftiger Bewegung. Die roten und bräunlich-grauen Farbschlieren, die um den Springenden treiben, verstärken diese Dynamik zusätzlich. Sie ließ die Besucher stehen bleiben und trug mit dazu bei, dass die Arbeit von Renate Gries-Fahrbach zu den meistbeachteten Bildern in der Ausstellung "Eins plus Neun" gehörte, die zum Wochenende in der Markdorfer Stadtgalerie zu Ende gegangen ist.

Für Angelika Fritsche, eine der freiwillig und ohne Entlohnung in der Galerie Aufsicht Führenden, zeigte Renate Gries-Fahrbach einen eher bedrohlichen Moment. Fritsche betrachtet den jungen Mann, dessen Gesicht der Schatten recht dunkel macht, als Fliehenden. Als einen, der sich durch "einen gewaltigen Sprung retten will". Aus einer Notsituation heraus, wie Fritsche erklärt. Malerisch sei diese Gefahr durch den rot kreiselnden Strudel bezeichnet, mit dem die Malerin die zentrale Figur auf ihrem Bild umgeben hat. Welcher Art diese Not nun konkret sei, könne sie nicht erkennen, sagt Angelika Fritsche, was indes auch kaum ins Gewicht fällt. Genügend Gefahren, viel zu viele Nöte begegneten ja zurzeit auch Menschen, "die deshalb um ihr Leben kämpfen müssen". Sie habe deshalb unvermittelt an einen Geflüchteten gedacht, als sie das Bild zum ersten Mal gesehen habe.

Ob dem so ist oder ob die Künstlerin, die Angelika Fritsche übrigens seit etlichen Jahren persönlich kennt, mit ihrem Bild etwas ganz anderes ausdrücken wollte, das lässt sie dahingestellt. Zumal sich Renate Gries-Fahrbach selber nur ungern festlegen mag. "Es malt", zitiert Angelika Fritsche die Künstlerin. Und die Betrachter sollen dann selber sehen, "was es ihnen sagt", wenn sie ein Bild betrachten.

Am Freitag. 7. April, 20 Uhr, findet in der Stadtgalerie die Vernissage zur Ausstellung "Alex Tennigkeit" statt.