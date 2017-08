Markdorf Mein Lieblingsbild: Farb-Muster, die zu Denken geben

Margarete Wosnitzka, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Markdorfer Stadtgalerie, über ein Bild von Raimund Albert Buck

Markdorf (büj) Sie hat Zeit. Sie hat heute sogar mehr Zeit, als ihr lieb ist. Denn in diesen Tagen, da viele Markdorfer in die Ferien gefahren sind, kommt kaum jemand in die Stadtgalerie. Wo Margarete Wosnitzka als Aufsicht sitzt. Als eine der vielen Ehrenamtlichen, die dazu beitragen, dass die städtische Kunstgalerie in der Ulrichstraße mit nur sehr geringem Zuschuss aus dem Stadtsäckel auskommt.

Ohne diese Freiwilligen vom Markdorfer Kunstverein wäre auch der Ausstellungsbetrieb kaum zu denken, der so oft gelobt wird. Weil den Ausstellungsmachern auch immer wieder Coups gelingen. Wie zum Beispiel in der laufenden Ausstellung: einer Retrospektive mit Malerei, Druckgrafik und Papierobjekten von Raimund Albert Buck.

"Farb-Muster" heißt das Bild, auf das Margarete Wosnitzka immer wieder blickt, wenn sie, am Rezeptionstresen sitzend, von ihrer mitgebrachten Lektüre aufschaut. "Farb-Muster", so sagt sie, "das ist ja nun nicht gerade der allerspannendste Titel." Dabei findet Margarete Wosnitzka die Arbeit, ausgeführt ist sie in Acryl und Mischtechnik, tatsächlich überaus spannend.

"Ich hätte es "Die liegende Acht" genannt oder "Blick auf die Unendlichkeit", merkt sie an. Ihr gefalle das "Farb-Muster"-Bild, denn es rege die Fantasie an. Bei jedem Hinsehen lasse sich Neues entdecken. Neue Spannungsverhältnisse zwischen den Farbflächen des abstrakten Gemäldes. Das – so sieht es Margarete Wosnitzka – auch mit Anklängen an Konkretes spielt. "Hier zum Beispiel", deutet sie auf einen rechteckigen Bereich am linken unteren Bildrand, "hier zum Beispiel erkenne ich Pflanzenhalme."

Keine Frage, jene Papierarbeiten, durch die Raimund Albert Buck bekannt geworden ist, die sprechen Margarete Wosnitzka gleichfalls an. "Zu Hause möchte ich diese schönen Stelen aber nicht haben", schmunzelt sie. "Da stellt sich mir gleich die Frage: Wie soll ich die sauber halten?"

Eine Frage, auf die derzeit nur allzu wenige kommen. Fehlt es doch an Besuchern in der Buck-Retrospektive. Dabei gäbe es dort so viel zu entdecken, findet auch Margarete Wosnitzka.