Deggenhausertal Mein Garten: Rolf Servos und Angelika Marquis-Servos schaffen eine malerische Idylle am Waldrand

In der SÜDKURIER-Serie "Mein Garten" stellt die Lokalredaktion Markdorf die schönsten Gärten der Leser und Leserinnen vor. Heute, Teil 2: Der Garten von Rolf Servos und Angelika Marquis-Servos in Untersiggingen beeindruckt durch Vielfältigkeit und Natürlichkeit.

Deggenhausertal – Irgendwo im Nirgendwo – genauer gesagt im Winkelhof 9 in Untersiggingen – liegt das Paradies von Rolf Servos und seiner Frau Angelika Marquis-Servos. Hier haben sich die beiden in den vergangenen 20 Jahren einen naturnahen Garten als Oase geschaffen. Und das nicht nur für sich, auch für ihren Hund und die Katze – und zahlreiche andere Tiere. "20 unterschiedliche Vogelkästen hängen hier und fast alle sind besetzt", freut sich Rolf Servos. Am Futterhäuschen sind auch jetzt noch Spechte, Zaunkönige und zwei Dompfaffenpärchen zu sehen. Igel finden ein Zuhause in aufgeschütteten Zweighaufen und für Wildbienen und andere Insekten finden sich sogenannte Nisthilfen. "Zudem haben wir Teiche angelegt, in denen sich Frösche niederlassen, die Gelbbauchunke kommt ab Mai in die kleineren Gewässer", weiß der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe Deggenhausertal. Schon als kleiner Junge war er fasziniert von der Pflanzen- und Tierwelt und las reihenweise Bücher zu dem Thema.

Auf Wunsch der Eltern erlernte Rolf Servos aber einen technischen Beruf – und hat seine Passion dann zum Hobby gemacht. "Es ist natürlich toll, dass meine Frau diese Leidenschaft auch teilt", sagt er lachend. Von Februar bis Ende Oktober kann man die beiden im 3200 Quadratmeter großen Garten finden. Entweder bei einer der vielen Sitz- und Ruhemöglichkeiten oder am Werkeln, Malen, Lesen, Beobachten. "Auch wenn der Rücken manchmal wehtut empfinde ich es als Entspannung und Erholung, im Garten etwas zu tun, und nicht als Arbeit", erklärt der Gartenbesitzer. "Es ist eher ein bisschen wie eine Sucht", ergänzt er.

Als seine Frau Angelika Marquis-Servos und er das Haus ersteigerten, waren sie glücklich, endlich etwas im Grünen gefunden zu haben. Damals standen im Garten zwei Bäume. Im ersten Jahr hat die Familie in harter Arbeit 80 einheimische Bäume und Sträucher gepflanzt, die inzwischen eine enorme Größe erreicht haben. Dann ging es Stück für Stück, jedes Jahr ist etwas Neues entstanden und auch jetzt herrscht noch keine Ruhe.

"Wenn hier etwas passiert, dann machen wir etwas daraus", freut sich Rolf Servos. So wurde beispielsweise der Stamm der 2009 beim Sturm umgestürzten Silberpappel auf der Wiese liegen gelassen – und dieses Totholz dient nun als Zuflucht für vielerlei Insekten. Überhaupt finden sich im "Naturschutzgebiet Servos", wie Angelika Marquis-Servos liebevoll ein Schild gestaltet hat, immer wieder Ecken, die den ein oder anderen sogar abschrecken mögen. Aber genau das sind die Ecken, die Rolf Servos am meisten liebt. Naturbelassene Ecken mit Brennnesseln und Wiesensalbei, aufgeschichtetem Altholz, Gestrüppbergen oder wild wuchernden Kräutern und Stauden. "Je wilder, desto besser", lacht Rolf Servos. Daher wird der Rasen auch nur an den Stellen gemäht, die als Wege dienen und die Pflanzen selbst werden nur Anfang des Jahres gestutzt, damit sie wieder schön neu aufgehen können und genügend Platz haben. So finden sich rote Lichtnelken, Schlüsselblumen, Buschwindröschen oder Sumpfdotterblumen auf dem Grundstück. Genauso wie Palmen oder eine Gewürzschnecke.

Immer wieder entdeckt man etwas Neues, von Angelika Marquis-Servos liebevoll gestaltet und dekoriert. Vieles davon selbst gemacht, einiges von Flohmärkten oder aus dem Urlaub mitgebracht. Am Ende ihres großen Gartens, direkt angrenzend an den Wald, haben die Servos einen kleinen Nutzgarten mit allerlei Früchten angelegt: Himbeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren und Brombeeren laden im Sommer zum Naschen ein. Früher gab es auch Salat und Gemüse, aber seitdem die zwei Söhne aus dem Haus sind, lohnt sich das nicht mehr wirklich. Was sich für Rolf Servos aber immer lohnt ist ein Blick auf die Natur und die Tiere bei der Gartengestaltung. "Ich habe noch nie Gift eingesetzt und mein Garten ist saftig und grün", betont er. Gift treffe nicht nur die Störenfriede, sondern alle anderen Tiere und Pflanzen außen herum.

„Viele Deko-Artikel finden wir auf Flohmärkten oder fertigen diese selbst, wie unsere Natursprüche auf Natursteinplatten.“

Rolf Servos

„Wer mich kennen lernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ Hermann Fürst Pückler-Muskau

Rolf Servos' Gartensteckbrief

Meine Lieblingspflanze: Generell liebe ich Wildblumen und Wildstauden. Besonders die duftende Schlüsselblume Primula veris, die ich schon in meiner Kindheit gepflückt habe und die in meinem Garten reichlich vorkommt.

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Ich schneide ungern Bäume, da ich sie eigentlich ungehindert wachsen lassen will.

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Die teuerste und arbeitsreichste war definitiv der große Gartenteich von zehn Mal fünf Metern mit 20 Tonnen Flusssteinen, die günstigste Anschaffung sind Totholzstapel für Käfer und andere Insekten.