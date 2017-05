Markdorf Mehrgenerationenhaus Markdorf veranstaltet Tag der offenen Tür

Das Mehrgenerationenhaus lädt zum zehnjährigen Bestehen zu einem Tag der offenen Tür am Sonntag, 21. Mai unter dem Motto ""Familie – Gestern und heute. Spiele im Wandel der Generationen" ein

Vor zehn Jahren ist das Mehrgenerationenhaus (MGH) in die Spitalstraße gezogen. Seit her nutzt das Team die Räumlichkeiten und den Garten für ihre Angebote. Vom Baby bis zum Senior ist jeder willkommen, wie das MGH in eine Pressemitteilung schreibt. Am Sonntag, 21. Mai, können interessierte Bürger zwischen 11 Uhr und 17 Uhr das Haus kennenlernen und entdecken. Unter dem Motto "Familie – Gestern und heute. Spiele im Wandel der Generationen" lädt das MGH zu einem Tag der offenen Tür ein. „Wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, einen aktiven und schönen Tag bei uns zu verbringen“ freut sich Leiterin Renate Hold.

Es finden die unterschiedlichsten Angebote für die ganze Familie im und ums Haus statt. Besonderen Fokus wird dabei auf alte, vielleicht schon vergessene Spiele aus der Vergangenheit gelegt. Zum einen werden den Mädchen Zöpfe geflochten, die Jungen können sich beim Nägel klopfen beweisen. Bei Fadenspiele, Kinderschminken und diverse Bastelangebote wird es kreativ. Mustafa al Bakali wird mit seiner Zirkusschule im Garten Jonglage anbieten.

Des Weiteren stellen sich die Selbsthilfegruppen vor. Das Reparatur-Café repariert alte Schätze und kaputt gegangenes Spielzeug von Kindern. Reinhard Nedela vom Bürger-PC Service zeigt von 13 Uhr bis 16 Uhr die Generationen der Computer.

Die Kinderwerkstatt zeigt ihre Werke. Von 12 bis 14 Uhr können die Besucher Briefe in der Sütterlinschrift zu verfassen. Um 14 Uhr zeigen die „Musikmäuse“ was sie im ersten Jahr alles gelernt haben. Von 15 bis 16 Uhr werden alte Volkslieder mit den Mundharmonikern gesungen. Da es ein Fest für alle Nationen ist, liest Peter Degenhard zweisprachig Bilderbücher vor. Die Bücher werden um 13 Uhr und 14.30 Uhr auf Deutsch/Kurdisch vorgelesen. Iris Edele bietet Bilder ihrer verstorbenen Mutter Doris Edele an, die zu einem selbst gewählten Preis erworben werden können.

Für Bewirtung ist gesorgt. Es gibt Weißwurstfrühstück, Kaffee und Kuchen sowie Eis und eine Popcornmaschine. Die neu hinzugezogenen Bürger bieten Leckereien aus aller Welt an.