Markdorf Mehr Schutz für junge Bäume

Der Gemeinderat hat der neuen Forsteinrichtung zugestimmt. Bei einer Waldbegehung erläuterte Stadtförster Jörn Burger dem Gemeinderat seine Pläne.

Markdorf – Der Markdorfer Stadtwald soll sich verjüngen. Geplant ist das für eine Fläche von 55 Hektar. Hier soll einerseits gezielt angepflanzt werden und andererseits der sogenannten Naturverjüngung freier Lauf gelassen werden. Wenngleich diese Verjüngung auf nur zehn Prozent der gesamten Betriebsfläche vorgesehen ist, trägt sie doch erheblich zur Weiterentwicklung des Markdorfer Forsts bei. Das erläuterte Andreas Kaphegyi vom Landesbetrieb Forst-BW nun bei der Sitzung des Markdorfer Gemeinderats am Dienstagabend den Räten.

Gemeinsam mit Stadtförster Jörn Burger hat Andreas Kaphegyi die neue Forsteinrichtung für die nächsten zehn Jahre ausgearbeitet. Darin werden der aktuelle Waldzustand, aber auch künftige Entwicklungsziele dargelegt. Bürgermeister Georg Riedmann bezeichnete das viele Seiten umfassende Dokument als überzeugenden Beleg für die "super-professionelle Arbeit", die Stadtförster Burger und seine beiden Mitarbeiter leisteten.



Die Forsteinrichtung 2017 bis 2026 wurde einstimmig beschlossenen. Damit stimmten die Räte Förster Burgers Absicht zu, in den nächsten Jahren statt bislang rund 56 000 Festmetern nur noch 50 000 Festmeter im Jahr zu schlagen. Uwe Achilles' Frage, wie sich diese geplante Reduzierung des Hiebsatzes auf die im Wald erzielten Einnahmen auswirken, beantwortete Andreas Kaphegyi mit dem Hinweis auf das trotzdem zu erwartende "positive Betriebsergebnis". Endgültig lasse sich jedoch nicht vorhersehen, wie sich der Markt entwickle. Größere Schadensereignisse wie Stürme oder Käferbefall könnten die Preisentwicklung stark beeinflussen.

Einstweilen, hatte Kaphegyi die Ergebnisse der jüngsten Forsteinrichtung skizziert, werde im Markdorfer Stadtwald mehr geschlagen als nachwächst. Mittelfristig gleichen die Jungbestände diese Differenz allerdings wieder aus. Mithin sei das oberste Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes keineswegs infrage gestellt.

Vor der Sitzung hatte Stadtförster Jörn Burger bei einer Waldbegehung bei Allerheiligen seine Pläne erläutert. Experten und Gemeinderäte erkundeten Spiegelreute, ein 1987 vom Hause Fürstenberg erworbenes 90-Hektar-Areal. Wegen ihres flachen Wurzelwuchses stärkeren Sturmrisiken ausgesetzte Fichten will er reduzieren. Insbesondere die Starkholz-Vorräte – mit Stammstärken über 50 Zentimeter – sollen abgebaut werden. Ihnen drohe eine Entwertung durch Käferbefall, hatte Andreas Kaphegyi vom Landesbetrieb Forst-BW im Wald erklärt. Andererseits setzt Burger weiterhin auch auf Nadelhölzer. Tannen und Douglasien werden gepflanzt. Sie, aber auch junge Eichen und junge Lärchen gilt es besonders zu schützen. Zum Teil geschieht das durch einen noch zu errichteten Zaun, damit es zu weniger Verbissschäden kommt. Stadtförster Burger hatte vorgerechnet: "Der Schutz einer einzelnen Tanne kostet 3 Euro – bei 3000 Pflanzen ist das ein erklecklicher Betrag." Deshalb regt er das Verpachten an abschusswillige Jäger an.



Sorgen bereitet den Markdorfer Forstleuten das Eschentriebsterben. Derzeit gebe es noch kein Mittel gegen die aus Asien eingeschleppte Baumkrankheit, erklärte Andreas Kaphegyi. Unter Umständen verlaufe die Entwicklung wie vor einigen Jahren bei der Ulme. Die sei fast völlig verschwunden. "Man kann nur hoffen, dass sich doch noch Resistenzen entwickeln", sagte der Forstmann vom Regierungspräsidium. Verstärktes Fällen von Eschen hält er nicht für ratsam – nur dort, wo es die Verkehrssicherheit zu gewährleisten gilt.

Ähnlich überzeugt wie der Bürgermeister zeigten sich auch die Fraktionssprecher von der Forsteinrichtung. Alfons Viellieber (CDU) lobte, "dass hier in großen Zeiträumen gedacht wird". Dietmar Bitzenhofer (Freie Wähler) würdigte die Arbeit des Forstteams. Uwe Achilles (SPD) verwies auf den großen Erholungswert des Waldes. Und Susanne Deiters Wälischmiller bedankte sich gleichfalls für die "wunderbare Arbeit" der Markdorfer Forstleute.

Forsteinrichtung

Die sogenannte Forsteinrichtung überblickt einen Zeitraum von zehn Jahren. Sie beschreibt den Waldzustand, gibt Auskunft über die vorhandenen Holzvorräte. Außerdem bilanziert sie die Ergebnisse der vorangegangenen Forsteinrichtungen mit Blick auf alle Maßnahmen zur Entwicklung der Bestände. Wesentlicher Aspekt ist die Vorausschau in die Zukunft, weshalb die Forsteinrichtung gezielte Planungsvorschläge gibt.

Die Holzbodenfläche des Markdorfer Stadtwalds beträgt 391,6 Hektar. 54 Prozent sind Nadelholz, 46 Prozent Laubholz, wobei der Nadelholzanteil rückläufig ist. Positiv vermerkt wird, dass eine Verjüngung durch eigenständig nachwachsende Baumgenerationen zu beobachten ist. (büj)